إعداد: بداح العنزي

أوصت لجنة العاصمة خلال اجتماعها أمس برئاسة د.حسن كمال بالموافقة على طلب استرجاع موقع وزيادة عدد طوابق مبنى إداري بمنطقة الشويخ إلى الإدارة العامة للجمارك.

وقال د.كمال إنه تمت الموافقة على طلب تخصيص موقع إضافي لمواقف سيارات القرية الأولمبية بمشروع مدينة جابر الأحمد السكنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

كما تم الموافقة على طلب الإدارة العامة للإطفاء إعادة تخصيص موقع مجمع خدمات البلدية والمستغل حاليا من قبلها بالكامل بمنطقة الري.

وأوضح انه تم رفض طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة تخصيص الموقع القديم للنادي الكويتي الرياضي للصم بمنطقة الفيحاء كناد للصم فرع الفتيات، كما تم اعادة اقتراح العضو د.حسن كمال، والعضو السابق عبدالله الكندري، بشأن حصر الاراضي الحكومية المخصصة للجهات الحكومية قبل عام 2000 ولم تستغل حتى الآن إلى الجهاز لدراستها، كما تم إحالة اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري بشأن إنشاء مختبرات غذائية متنقلة لفحص مستوى التلوث في الخضار والفاكهة الى الجهاز لمخاطبة الهيئة العامة للغذاء.

وذكر انه تم احالة اقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن اعتماد الدور الاستشارية لإصدار شهادات الاوصاف وفق القوانين الى الادارة لتحديث الرأي القانوني بناء على القانون 33/2016.

كما تم احالة كتاب بشأن ديوان الرعيل الأول بمنطقة قرطبة الى الإدارة للاستعجال بالرد.

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