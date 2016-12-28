إعداد: بداح العنزي

أقرت البلدية تخصيص مساحة 38 كم2 لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لإقامة موقع لمحطة تقنيات الطاقة المتجددة في الشقايا.

وقال مدير عام البلدية أحمد المنفوحي في كتابه: بناء على الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بجعل 15% من إنتاج الطاقة يكون من مصادر متجددة، ومن خلال دراسة المخطط المحلي للمنطقة الغربية (المنطقة الاقليمية الخامسة) التي أكدت على أن المنطقة الغربية تتمتع بأعلى كثافة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتعرض الأقل لحركة الرمال، ما يجعلها المنطقة الأنسب لخلق مثل هذا التوجه، وذلك بإقامة منتزهات لإنتاج الطاقة عن طريق الطاقة المتجددة.

هذا وقد تم تخصيص موقع لمحطة الطاقة المتجددة بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ج2/111/8/2012) المتخذ بتاريخ 16/4/2012، ثم تقدم معهد الكويت للأبحاث العلمية بموجب كتابهم رقم (م ع/1942/30/2046) المتخذ بتاريخ 3/11/2013م بطلب مراجعة المساحة المخصصة للمشروع للوصول إلى مساحة 100كم2 نظرا للأهمية الاستراتيجية للمشروع وان المساحة المخصصة سابقا تغطي فقط نصف ما هو مخطط له لإنتاج الطاقة الكهربائية مع مصادر متجددة بحلول عام 2030.

هذا، ونفيدكم بأن الدراسة الحالية للمنطقة الإقليمية الغربية (المنطقة الإقليمية الخامسة) قد أوصت بتخصيص المنطقة ومساحتها 38 كم2 تقريبا لإنتاج الطاقة المتجددة وهي المنطقة المقترح تخصيصها سابقا لاستكمال المدينة الصناعية غرب البلاد والواردة بالبند ثالثا من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف3/101/05/2013) المتخذ بتاريخ 18/3/2013 والذي ينص على: «ان يتم تسليم بقية المساحة وقدرها (50كم2) إلى الهيئة العامة للصناعة بقرار جديد يصدر من قبل المجلس البلدي، وحيث اننا نرى أن يتم تخصيص هذه المساحة لإنتاج الطاقة المتجددة.

وبناء على توصية لجنة التدقيق الفني لمعاملات المجلس البلدي والتي أوصت بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة باستطلاع رأيهم بشأن المساحة المتبقية من الموقع، فقد تمت مخاطبة الهيئة العامة للصناعة لأخذ رأيهم بشأن التعديل المطلوب.

هذا، وقد أفادت الهيئة بموافقتها على تخصيص المساحة البالغة 36 كم2 مع الاحتفاظ بحق الهيئة للتوسعة المستقبلية.

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