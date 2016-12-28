إعداد: بداح العنزي

تواصل الأجهزة الرقابية بالبلدية حملاتها التفتيشية المستمرة لمختلف الأنشطة التي تقوم بها الإدارات والمراقبات المختلفة لأفرع البلدية وفرق الطوارئ وأقسام إزالة المخالفات في المحافظات شملت محلات الاغذية والمطاعم والجمعيات التعاونية والأسواق والمخازن ومراكز بيع وتداول المواد الغذائية.

وقد نفذ قسم ازالة المخالفات بمحافظة العاصمة ممثلا في النوبات «ب، ج» حملات مكثفة على منطقتي المرقاب والشويخ والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 4 أطنان و31 كغم تضمنت مواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد محظور بيعها وتداولها إلى جانب تحرير عدد 38 مخالفة واغلاق مخزنين وبقالة اغلاق إداري.

من جانبه، أكد رئيس قسم إزالة المخالفات م.عبدالله جابر أن الحملات التفتيشية مستمرة وتم رفعها إلى حالة الاستنفار وذلك أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي عبر مفتشي القسم بهدف الحد من المخالفات والتصدي لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة المستهلكين من أصحاب النفوس الضعيفة، لافتا إلى أن مفتشي البلدية حريصون على تطبيق القانون وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها.

وأوضح جابر أن الحملة التي نفذتها النوبة «ب» أسفرت عن مصادرة وإتلاف 3 أطنان تمور و131 كغم من اللحوم إلى جانب تحرير عدد 27 مخالفة اشتملت على 14 مخالفة اغذية و13 اعلانا، بالإضافة إلى اغلاق مخزن.

وتابع جابر ان النوبة «ج» قامت بمصادرة واتلاف 900 كغم من المواد المحظور تداولها والتي تضر بصحة وسلامة الجمهور حيث تضمنت 100 كغم سويكة، 250 كغم تمباك، 200 كغم بان، 350 كغم تتن إلى جانب تحرير 11 مخالفة أشتملت الكشف على عقارات بمنطقتي شمال غرب الصلبيخات وجابر الاحمد وتسليم اصحاب العقارات انذارات للمراجعة، بالإضافة الى متابعة شكوى بمناطق المحافظة إلى جانب اغلاق مخزن وبقالة.

وترأس الحملات رئيس قسم ازالة المخالفات م.عبدالله جابر ورئيس النوبة «ب» أحمد المطيري وضمت المفتشين فهد المشعان، على مراد، فهد الحيان، عيسي القطان، أحمد الشريكة، محمد الناصر ومن النوبة «ج» رئيس النوبة عبد الوهاب جمعة والمفتشون عبدالرحمن المطيرات، فاضل النقي، سعدون زيد، سعود البشر، محمد دشتي، عبدالله الصفار، عبدالله الزمامى، وحمد الحساوي.

b.alenzi@alanba.com.kw