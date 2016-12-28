أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تنفيذ إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية عدة حملات ميدانية استهدفت إزالة كل ما يشوه المنظر العام ورفع مستوى النظافة في عموم المحافظة ومتابعه عملية نظافة الطرق الرئيسية والطرق السريعة والفرعية ومداهمة الأسواق العشوائية في عدد من المناطق بالمحافظة ( عبدالله المبارك - جليب السيوخ - العباسية - حساوي - العارضية الحرفية )، مشيرة إلى أن إدارة النظافة قامت بٍوضع ملصق ( x ) على عدد من السيارات المخالفة بمنطقة العارضية الحرفية تمهيدا لرفعها بعد انتهاء فترة الإنذار، ورفع وإزالة حمولة 9 لوري من الخضروات والفواكه ومواد الأثاث والملابس المستعملة من العباسية وحساوي وعدد دربين من الرمال بمنطقة عبد الله المبارك، و12 درب من النفايات المختلطة مجهولة المصدر بين الدائري السابع والسادس والعمل جاري لإزالة جميع المخلفات وتنظيف ما بين الطريقين بالكامل.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغلات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج، بأن الحملات جاءت بناء على تعليمات نائب المدير عام لشؤون قطاع محافظتي الفروانيه والجهراء أحمد الهزيم وبمتابعة مباشرة من مدير فرع بلدية محافظه الفروانية م. محمد صرخوه، مشيرا إلى تواصل الحملات للقضاء على كافة الظواهر السلبية بالمحافظة سواء على صعيد الباعة المتجولين أو من خلال رفع السيارات المهملة بالساحات والشوارع والميادين ، ناهيك عن ما تسببه ظاهرة الباعة المتجولين من انعكاسات سلبية على صحة وسلامة مرتادي الطريق .

وأشار الخرينج إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 12 دربا من المخلفات المختلطة بين طريقي الدائري السابع والسادس ولا زال العمل جاريا حتى الانتهاء من تنظيفه بالكامل إلى جانب رفع وإزالة دربين من الرمال من على مدخل منطقة عبدالله المبارك وتنظيف الموقع وغسيل الشارع إلى جانب رفع حمولة 9 لوري من الخضروات والفواكه والأجهزة الكهربائية المستعملة من منطقة العباسية والحساوي وإرسالهم إلى موقع الحجز بأمغره مستخدمة في ذلك عدد من الآليات والعمال.

وشارك في الحملات كل من مشرف النوبة (ج) والمفتشين محمد دوخي ، راشد الصيرفي ، ناصر ، متعب الجفيره ، أحمد الكندري .

ومن جانبها ناشدت ادارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين الاتصال بالخط الساخن (1844448) او عبر مواقع التواصل الاجتماعي المعرف تحت عنوان ( kuwmun@) والذي يعمل على مدار الساعة في حال وجود اي شكوى تتعلق بالبلدية و سيتم التعامل معها مباشرة وفقا للوائح والأنظمة .