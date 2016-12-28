أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام مراقبة المحلات والإعلانات التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على احد المجمعات التجارية بالمحافظة والتي أسفرت عن تحرير 36 محضر مخالفة على الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والمنتهية منها .

وفي هذا السياق صرح مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي، م. فهد الشتيلي، أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة قامت بالتفتيش على إعلانات المحلات والتأكد من ترخيصها وعدم انتهائها والتدقيق على اشتراطات البلدية فيما يتعلق بلائحة الإعلانات 172/2006 التي تنص على التزام كل من يمارس نشاطا حرفيا أو مهنيا أو تجاريا أو صناعيا بوضع إعلان تعريفي مرخص على واجهة المحل أو المنشأة التي يمارس فيها العمل مع الالتزام باشتراطات الترخيص.

واوضح مدير إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي سعد الشيبة، أن الجولة أسفرت عن تحرير 36 محضرا مخالفا منها 16 إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص و7 إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص و6 عدم وضع الترخيص في مكان بارز و4 عدم تجديد ترخيص إعلان ومخالفة واحدة تصنيع إعلان مخالف لموافقة البلدية ومخالفة واحدة فتح وإدارة محل قبل الحصول على موافقة البلدية .