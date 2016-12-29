تخصيص موقع لمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في شرق

اعتماد المساحات الاستثمارية للأندية الشاملة والمتخصصة

الموافقة على رخصة البناء الخاصة لموقع سكن الأئمة والمؤذنين في منطقة السرة

استحداث ملصق لحفظ حقوق المستهلكين في «التجارة» والبلدية

تخصيص محطة تحويل رئيسية لمركز جابر الأحمد الثقافي

بداح العنزي

في خطوة تكتيكية عقد المجلس البلدي جلسة غير عادية امس برئاسة مهلهل الخالد، حيث تم الاتفاق على خروج الاعضاء في اجازة ربيعية اعتبارا من 2 يناير حتى 21 فبراير المقبل.

وتهدف هذه الخطوة الى الوصول الى حل للاشكالية القائمة والمتمثلة في ضرورة إعلان خلو المقاعد للأعضاء الـ 5 بعد ترشحهم لانتخابات مجلس الامة، حيث تكون تصادف الجلسة بعد العطلة يوم اجازة بمناسبة الاعياد الوطنية على ان تعقد الجلسة في السابع من شهر مارس المقبل، وبذلك يتمكن الاعضاء ووفقا للقانون من الاستمرار دون اجراء الانتخابات التكميلية والاعلان لخلو المقاعد نظرا لأن المدة المتبقية من عمر المجلس لا تتجاوز 6 أشهر، حيث تنص المادة 6 من قانون البلدية 33/2016 (على ان مدة المجلس اربع سنوات وتجري الدعوة للانتخابات خلال ستين يوما سابقة على نهاية تلك المدة وبذلك يكمل المجلس البلدي مدته القانونية بـ 11 عضوا).

من جانب آخر، وافق المجلس على تخصيص موقع وأتم لبناء مقر رئيسي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالفئة 2 بمنطقة الشرق. كذلك الموافقة على طلب وزارة التجارة تخصيص الموقع بمنطقة الشويخ لصالح شركة مطاحن الدقيق. كما تمت الموافقة على اتفاق رخصة البناء الخاص لموقع سكن الأئمة والمؤذنين في منطقة السرة قطعة 4. فيما

يلي تفاصيل الجلسة:

٭ افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الساعة 10 صباحا.

٭ محمد الجاسر: يجب إعلان خلو المقاعد في هذه الجلسة للاعضاء المستقيلين وفق المادة 13 من قانون البلدية.

٭ منصور الخرينج: المادة 15 الفقرة الثانية يجوز دعوة المجلس للانعقاد تحدد في الدعوة في الموضوع المعلن عنه ولا يجوز للمجلس مناقشته ونحن نريد إعلان خلو.

٭ مشعل الجويسري: المادة 15 واضحة والمواضيع المدرجة في الجلسة هي التي يتم مناقشتها.

٭ مهلهل الخالد: الجلسة غير عادية ولا يجب إضافة موضوع إعلان خلو المقاعد.

٭ يوافق المجلس على المصادقة على المحضر السابق.

٭ الأمين العام: طلب صاحب العلاقة تحويل استعمال عقاره من سكن استثماري الى تجاري.

٭ يوافق المجلس على رفض الطلب.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو يوسف الغريب بشأن استحداث ملصق لحفظ حقوق المستهلكين لوزارة التجارة والبلدية.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو يوسف الغريب بشأن زيادة عدد المواقف المتعددة الادوار في المستشفى الأميري.

٭ الأمين العام: كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلب جمعية مشرف التعاونية إقامة 4 مشارب مياه بضاحية مبارك العبدالله.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الاشغال العامة إقامة نصب تذكاري على الدوار المقابل لمبنى وزارة الاشغال في منطقة جنوب السرة.

يوافق المجلس على الطلبة.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نقل وتعديل موقع فرع جمعية بالقطعة 1 بمنطقة قرطبة.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: اقتراح موقع دائم لبناء مقر رئيسي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالقطعة 2 بمنطقة الشرق.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

الموافقة على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تخصيص القسيمة رقم 1 الواقعة بمنطقة الشرق قطعة رقم 2 داخل المدينة بمساحة 3960م2 (ثلاثة آلاف وتسعمائة وستون مترا مربعا) لبناء مقر رئيسي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

شريطة ما يلي:

1 - أن يتضمن الموقع مواقف للسيارات ضمن الموقع بحيث يتم توفير عدد 1 موقف سيارة لكل 30م2 (ثلاثون مترا مربعا) فقط من مساحة البناء ضمن حدوده.

2 - ألا تدخل الادوار المستغلة كمواقف سيارات ضمن نسبة البناء المقررة وتؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق.

3 - استعمال القسيمة المخصصة كمقر رئيسي للهيئة.

٭ الأمين العام: اقتراح موقع دائم لبناء مقر رئيسي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالقطعة 2 بمطقة الشرق.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة التجارة والصناعة اعادة تخصيص موقع لشركة المطاحن الدقيق والمخابز بمنطقة الشويخ.

يوافق المجلس على التوصية التالية.

الموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة تخصيص الموقع والواقع بمنطقة الشويخ شارع جمال عبدالناصر بمساحة 2852.5م2 الى شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والمستغل سابقا لقطاع النقل بوزارة المواصلات التي ابدت اخلائها للموقع لصالح شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعادة تطوير مركز الروضة بالقطعة رقم 2 لانشاء وانجاز مول يضم جميع افرع مركز الضاحية.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الداخلية استحداث مخرج لشارع عبدالله المجرن الرومي بمنطقة الشامية الى شارع الرياض.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: تبديل قرار المجلس البلدي بشان الموقع المركزي التابع لجمعية الروضة حولي قطعة 84 الى موقف مركزي ودكاكين.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب الديوان الاميري تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية لخدمة مشروع مركز جابر الأحمد الثقافي بمنطقة الشويخ.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب ترحيل موقع جسر المشاة الواصل بين منطقتي الشويخ السكنية والشامية والماء فوق طريق الجهراء والمقرر تنفيذه ضمن اعمال عقد انجاز وصيانة طرق وصرف صحي ومجاري ومياه الامطار بالاضافة الى الخدمات الاخرى لشارع الجهراء الى موقع بديل.

٭ الأمين العام: كتاب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بشأن سكن الائمة والمؤذنين.

يوافق المجلس على الطلب.

يوافق المجلس على الشكوى المقدمة من اهالي منطقة السرة على موقع سكن الائمة والمؤذنين الخاص بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالقطعة 4 شارع 13 ووقف رخصة البناء الخاصة بالموقع مؤقتا الى حين توفير موقع بديل حسب طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية استنادا الى كتاب الوزارة وذلك بصفة الاستعجال.

٭ الامين العام: ورشة عمل لجنة التطوير والاصلاح بشأن تحسين اجراءات اصدار الرخص الهندسية وشهادات الاوصاف.

٭ اسامة العتيبي: جهود كبيرة لمدير عام البلدية م.احمد المنفوحي لاحداث قفزة نوعية في عملية التطوير الالكتروني للمعاملات سواء اصدار الرخص او ارشفة المعلومات.

٭ مشعل الجويسري: عملية التراسل الالكتروني من المشاريع الحية في البلدية ولذلك لا بد من تسهيل عملية اصدار شهادات الاوصاف.

يوافق المجلس على احالة التوصيات الى الجهاز الفني.

٭ الامين العام: طلب تحديد اجازة المجلس الربيعية.

٭ اسامة العتيبي: لا بد ان يقدم طلب بشأن الاجازة الربيعية واطلب الرأي القانوني.

يوافق المجلس على تحديد الاجازة الربيعية من 2 يناير حتى 21 فبراير.

٭ الأمين العام: المساحات الاستثمارية بالأندية الشاملة والمتخصصة.

٭ محمد الزعبي: يوجد رأي للمخطط الآلي من خلال ربط النسبة بعدد السكان.

٭ أحمد المنفوحي: هناك دراسة خصخصة الاندية، خاصة انه تم التأكيد على الا يزيد صافي المساحة التجارية المستثمرة ضمن الابنية الشاملة على 10000م2 مساحة طابقين مع احتساب مساحة النادي الصحي بالاراضي على ألا يزيد البناء على ثلاثة طوابق بما فيها الطابق الارضي.

٭ فهد الصانع: سبق ان قامت اللجنة بدعوة الهيئة العامة للشباب والرياضة لحضور الاجتماع الا انهم لم يحضروا.

يوافق المجلس على التوصية.

رفعت الجلسة الساعة 11 صباحا.