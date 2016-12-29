بداح العنزي

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام مراقبة المحلات والإعلانات التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على احد المجمعات التجارية بالمحافظة والتي أسفرت عن تحرير 36 محضر مخالفة على الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والمنتهية منها.

وفي هذا السياق، قال مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م.فهد الشتيلي ان الأجهزة الرقابية بالمحافظة قامت بالتفتيش على إعلانات المحلات والتأكد من ترخيصها وعدم انتهائها والتدقيق على اشتراطات البلدية فيما يتعلق بلائحة الإعلانات، والتي تنص على التزام كل من يمارس نشاطا حرفيا او مهنيا او تجاريا او صناعيا بوضع اعلان تعريفي مرخص على واجهة المحل او المنشأة التي يمارس فيها العمل مع الالتزام باشتراطات الترخيص. وأوضح مدير إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي سعد الشيبة ان الجولة أسفرت عن تحرير 36 محضر مخالفة.