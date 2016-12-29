بداح العنزي

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية عدة حملات ميدانية لإزالة كل ما يشوه المنظر العام ورفع مستوى النظافة في عموم المحافظة ومتابعة عملية نظافة الطرق الرئيسية في عدد من المناطق بالمحافظة ورفع وإزالة حمولة 9 لوريات من الخضروات والفواكه ومواد الأثاث والملابس المستعملة من العباسية وحساوي وعدد دربين من الرمال بمنطقة عبدالله المبارك و12 دربا من النفايات المختلطة مجهولة المصدر بين الدائريين السابع والسادس. وفي هذا السياق أوضح مدير ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج بأن الحملات جاءت بناء على تعليمات نائب المدير عام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية والجهراء أحمد الهزيم وبمتابعة مباشرة من مدير فرع بلدية محافظه الفروانية م.محمد صرخوه.

وأشار الخرينج الى أن الحملات أسفرت عن رفع 12 دربا من المخلفات المختلطة بين طريقي الدائريين السابع والسادس ولا زال العمل جاريا حتى الانتهاء من تنظيفه بالكامل.