المنفوحي: نحن بالمرصاد لمخالفات الأغذية ولن نتهاون مع المخالفين

القطان: ضبطنا 1.5طن و12596 قارورة مياه معدنية وأغلقنا 3 مخازن بالشويخ

إعداد: بداح العنزي

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أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن البلدية انطلاقا من مسؤولياتها معنية بالحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وعليه فإنها تكثف من الحملات التفتيشية على محلات الأغذية والمطاعم والجمعيات التعاونية والأسواق والمخازن ومراكز بيع وتداول المواد الغذائية من قبل المفتشين بالأجهزة الرقابية وفرق الطوارئ العاملة بالمحافظات الست على جميع الأصعدة.

وأضاف المنفوحي: لن نتهاون أو نتساهل مع المخالفين وسوف نستمر في تكثيف الحملات التفتيشية وسنتصدى لأية مخالفات استنادا إلى القانون ومن دون محاباة.

وكشف المنفوحي خلال تصريح صحافي أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية لمختلف الأنشطة التي تقوم بها الإدارات والمراقبات المختلفة على جميع الأصعدة لأفرع البلدية وفرق الطوارئ في المحافظات الست خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مؤكدا في هذا الخصوص أن صحة وسلامة المواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة تأتيان في المقام الأول بالنسبة لنا، ومبينا أن البلدية لن تتهاون مع أصحاب النفوس الضعيفة من تجار الأغذية الفاسدة لترويجهم أغذية منتهية الصلاحية الأمر الذي من شأنه أن يضر بصحة المستهلك.

من جانبه، أعلن مدير فرع بلدية العاصمة م.عمار العمار عن تنفيذ فريق الطوارئ وقسم إزالة المخالفات ومراقبة النظافة العامة لفرع بلدية المحافظة حملات تفتيشية مفاجئة على مخازن المواد الغذائية بمنطقتي الشويخ والري لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى انها أسفرت عن مصادرة وإتلاف 34.5 طنا من المواد الغذائية الفاسدة وعدد (12596) قارورة مياه معدنية إلى جانب غلق عدد (8) مخازن وبقالات بالإضافة إلى تحرير عدد (68) مخالفة، مؤكدا تواصل الحملات بصفة مستمرة على مدار الساعة.

وأضاف م.العمار أن الأجهزة الرقابية بفرع بلدية المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالتفتيش على المخازن والمحلات والمطاعم ومنافذ بيع وتداول المواد الغذائية للتأكد من الاشتراطات الصحية وسلامة المادة الغذائية التي تقدم للمستهلك وفقا للوائح وأنظمة البلدية التي وضعتها البلدية في هذا الخصوص.

وثمن العمار الجهود المبذولة من قبل فريق الطوارئ وقسم إزالة المخالفات ومراقبة النظافة العامة التابعة بالمحافظة لتوفير الآليات والعمال أثناء الضبطيات وحثهم على بذل مزيد من الجهد وعدم التهاون مع كل من يتلاعب بالمواد الغذائية.

بدوره، أوضح رئيس فريق الطوارئ بالعاصمة طارق القطان أنه تم وضع خطة عمل مكثفة يتم العمل بمقتضاها خلال الفترتين الصباحية والمسائية وذلك لرصد كل منافذ البيع المخالفة للوائح البلدية ومداهمتها.

وتطرق القطان الي أن الفريق ولليوم الثالث على التوالي ومن خلال حملة ميدانية يداهم ثلاثة مخازن بمنطقة الشويخ خلال الحملة التي انطلقت منذ الساعة السادسة صباحا وانتهت الساعة السادسة مساء وأسفرت عن مصادرة وإتلاف (1.5) طن من المواد الغذائية اشتملت على نصف طن من البقوليات «العدس المجروش» منتهي الصلاحية وطن من الدجاج والروبيان، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف عدد (12596) قارورة مياه منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها تضمنت عدد (8200) قارورة مياه صغيرة زنة (330) ملي وعدد (3496) قارورة مياه كبيرة زنة ليتر ونصف، الى جانب تحرير عدد (3) مخالفات تمثلت في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا، وتحرير محاضر اتلاف للكمية وتم اتلافها بالمردم المخصص لعمليات الإتلاف المتبعة في هذا الشأن بالإضافة إلى غلق ثلاثة مخازن غلقا إداريا.

وبين القطان أنه منذ انطلاق الحملات المفاجئة تمت مصادرة وإتلاف عدد (14.5) طنا من المواد الغذائية، حيث كانت حصيلة اليوم الاول (4) أطنان واليوم الثاني (9) أطنان واليوم الثالث (1.5) طن وعدد (12596) بطل مياه، وغلق عدد (5) مخازن غلقا إداريا وتحرير عدد (10) مخالفات متنوعة اشتملت على تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا وقرارات اتلاف.

واختتم قائلا: إن المفتشين بالفريق يقومون بالتفتيش بصفة دورية على كل المناطق التابعة للمحافظة لرصد أي مخالفة وتطبيق اللوائح والأنظمة على المحلات والمطاعم المخالفة وذلك بتطبيق القانون واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

من جانبه، أكد رئيس قسم إزالة المخالفات م.عبدالله جابر أن الحملات التفتيشية مستمرة وتم رفعها إلى حالة الاستنفار وذلك أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي عبر مفتشي القسم بهدف الحد من المخالفات والتصدي لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة المستهلكين من أصحاب النفوس الضعيفة، لافتا إلى أن مفتشي البلدية حريصون على تطبيق القانون وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها.

وأشار جابر إلى أن الحملة التي نفذتها النوبة (ب) بمداهمة أحد المخازن بمنطقة الشويخ وأسفرت عن مصادرة وإتلاف (16) طنا من المواد الغذائية اشتملت على زيتون بكمية قدرت بـ (2000) سطل زنة السطل (8) كغم إلى جانب تحرير عدد (20) مخالفة تضمنت (12) مخالفة اعلانات.

ولفت جابر إلى أن الحملات المكثفة المتتالية التي نفذها مفتشو القسم من النوبة (ب) و(ج) أسفرت عن مصادرة واتلاف (4) أطنان منها (900) كغم مواد محظور تداولها إلى جانب غلق عدد (3) مخازن وبقالة وتحرير (58) مخالفة منها (16) أغذية.

ترأس الحملات رئيس فريق الطوارئ بالعاصمة طارق القطان وضمت نائب رئيس الفريق زيد العنزي ومفتش أغذية حسن صالح ومن قسم إزالة المخالفات رئيس القسم م.عبدالله جابر ورئيس النوبة (ب) أحمد المطيري والمفتشين فهد المشعان، على مراد، أحمد الشريكة، محمد حسين، وفهد الحيان.