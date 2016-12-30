إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عدم إمكانية استخدام أحدث الوسائل والطرق الحديثة لنقل النفايات في المدن الجديدة مع المناطق السكنية المنشأة سابقا.

وقال م.المنفوحي في رده على اقتراح العضوين: د.حسن كمال، عبدالله الكندري، بشأن استخدام أحدث الوسائل والطرق الحديثة لنقل النفايات في المدن والضواحي الجديدة التي تنشئها الرعاية السكنية.

سبق وأن تقدمت شركة...... بنظام جديد في مجال تجميع النفايات للاستفادة منها وتمت دعوة الشركة لحضور لجنة النظافة العامة رقم 3/2013 والمنعقد بتاريخ 3/12/2013، وذلك لتقديم عرض مرئي للمقترح المقدم من الشركة بشأن النظام الجديد لتطوير التنظيف بتقنية (Metro Taifun Automatic Solid Waste Collaction)، حيث تعتمد على تقنية الهواء المضغوط للنفايات، حيث يتم وبكل سهولة جمع ونقل وفرز النفايات في حاويات منفصلة لكل نوع من النفايات (النفايات العضوية ـ النفايات المخلوطة ـ الكرتون ـ الورق) ويتألف هذا النظام من عدة حاويات للنفايات المختلفة متصل مع شبكة من الأنابيب الموجودة تحت الأرض ومتصلة بالمحطة المركزية لتجميع النفايات، وتعتبر هذه التقنية جديدة ومناسبة في المحافظة على البيئة وتقليل أثر التلوث الناتج من النفايات وانتشار الروائح الكريهة والضوضاء التي قد تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، كما تساهم على تقليل عدد الشاحنات وعدد العمالة المستخدمة في عمليات تنظيف وجمع ونقل النفايات.

وبعد مشاهدة لجنة النظافة لهذا الغرض ودراسته أوصت بمحضر اجتماعها رقم 3/2013 بتاريخ 3/12/2013 بالآتي:

1 ـ تطبيق هذه التقنية في الكويت لا يتناسب مع المناطق السكنية المنشأة سابقا.

2 ـ يمكن استخدام هذه التقنية في المناطق السكنية الجديدة التي هي قيد الإنشاء، حيث ان شبكة الأنابيب الموجودة في هذه التقنية لابد ان تدخل ضمن البنية التحتية للمناطق السكنية الجديدة الأمر الذي يترتب عليه تكلفة إضافية على الدولة.

من جانب آخر، قال م.أحمد المنفوحي في رده على اقتراح العضو محمد المعجل، بشأن نزع الكلبس المعدني من أكياس الشاي بأنواعه المختلفة:

تفيد المواصفات القياسية الخليجية GSO 2138/2011 عبوات الشاي والأعشاب الصادرة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي والمعتمدة محليا وخليجيا في البند:

٭ 6.4 «ألا تشكل العبوات المستخدمة اية اخطار للمستهلك عند استخدامها».

٭ 9.4 «أن تتم عملية غلق عبوات الشاي والأعشاب بعد تعبئتها بالمنتج بعملية الكبس أو الكبس الحراري أو بالخيوط القطنية».

يتم سحب عينات ممثلة لكل إرسالية واردة الى دولة الكويت وإرسالها الى مختبرات وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ولا يتم الافساح عن اي منتج او سلعة مستوردة إلا بعد مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بالمنتج والصادرة من الهيئة العامة للصناعة، وبعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مخبريا.

من جهته، وفي رده على سؤال العضو اسامة العتيبي بشأن المسار الإجرائي لإيصال التيار الكهربائي للمباني بمختلف استعمالاتها، تم من خلال مراجعة المالك للأرشيف فرع البلدية بالمحافظة لاستخراج الملف الفني للعقار.

مراجعة المالك لمشرف المراقبين لتحديد موعد للكشف على العقار وتحرير تقرير فني بذلك.

مراجعة مهندس المنطقة لإعداد كتاب لإيصال التيار بعد التأكد من عدم وجود ملاحظات في العقار.

وبعد التأكد من جاهزية العقار ومطابقته للمخططات المرخصة يتم طباعة نموذج إيصال التيار الكهربائي وتوقيعه من المهندس ومدير الإدارة.

تم اعتماد التوقيع من قبل مدير الفرع، يتم إرسال الكتاب الى وزارة الكهرباء والماء.