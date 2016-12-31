أعلن المدير العام لبلدية الكويت م.أحمد المنفوحي أمس الجمعة أن استخراج تراخيص البناء في مشروع توسعة منطقة الوفرة السكنية يبدأ الاثنين المقبل.

وأكد المنفوحي في تصريح صحافي حرص البلدية على المساهمة في تحقيق وتلبية احتياجات المواطنين في الرعاية السكنية من خلال تخصيص أراض للبناء، مبينا أن مساحة مشروع توسعة الوفرة تبلغ (5040900 م2).

وأضاف أن المشروع يتضمن 2426 وحدة بمساحة 600 متر مربع لكل قسيمة ومرافق عامة تشتمل على 12 مدرسة و18 مسجدا ومركز ضاحية ومجمعا حكوميا ومركز إطفاء ومركزا صحيا ومركز إسعاف وفرع غاز ومخفر شرطة وحديقتين عامتين ورئيسية ومبنى وحدة اجتماعية ومبنى مركز تنمية مجتمع و9 محلات.

ووجه المنفوحي بضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات التراخيص أمام المواطنين، داعيا أصحاب القسائم في مشروع التوسعة إلى تقديم المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء اللازمة وفقا للائحة البناء المعمول بها ببلدية الكويت.