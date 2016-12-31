أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل إنجازات قسم إزالة المخالفات بالعاصمة خلال شهر نوفمبر الماضي من التفتيش على (مخالفات البناء- المحلات والمطاعم- النظافة العامة - الاعلانات - التعديات على أملاك الدولة - تحصيل الرسوم) حيث بلغ إجمالي تحصيل رسوم أومر صلح لمخالفات تم تحريرها من قبل مفتشي القسم 4900 دينار ورفع وإزالة عدد 900 إعلان.

ومن جانبه أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار انه تم تكثيف الحملات التفتيشية بناء على تعليمات رئيس قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل صادق الجمعة لتشمل جميع مناطق المحافظة لتطبيق كل لوائح وأنظمة البلدية وردع المخالفين والقضاء على الظواهر السلبية التي تشوه المنظر العام.

وبدوره أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات م.عبدالله جابر ان القسم يعمل على قدم وساق، وذلك بناء على تعليمات مدير فرع بلدية العاصمة م.عمار العمار بتكثيف الحملات الميدانية على مناطق العاصمة لتحديد أماكن المنازل المخالفة للائحة البناء والقضاء على تلك الظاهرة وإزالة كل التعديات وغلق المحلات المخالفة وإزالة الإعلانات سواء كانت تعريفية للأنشطة أو التجارية التي تشوه المنظر العام ورفع السيارات المهملة والتفتيش على أماكن تداول المواد الغذائية.

وتابع جابر بالقول إنه على غرار القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 تم توجيه عدد 35 إنذارا لعقارات مخالفة، إلى جانب إعطاء عدد 5 تعهدات، بالإضافة إلى تحرير مخالفتي بناء.

وأضاف انه تم تحرير عدد 95 مخالفة اغذية وتوجيه عدد 5 إنذارات، لافتا إلى أنه تم وضع عدد 15 ملصقا على سيارات مهملة وعدد 3 ملصقات إزالة منشأة، إلى جانب تحرير عدد 40 مخالفة لقانون 9 لسنة 1987.

وأشار الى أنه تم تحرير عدد 78 مخالفة إعلان انتخابي إلى جانب رفع وإزالة 900 إعلان انتخابي، مشيرا الى انه تمت إزالة عدد 7 تعديات على أملاك الدولة.

واختتم جابر قائلا: انه تم تحصيل رسوم بلغ إجماليها 4900 دينار، إلى جانب غلق عدد 8 محال وإصدار عدد 5 قرارات أوامر الفتح الدائم وإرسال عدد 222 مخالفة للإدارة القانونية.