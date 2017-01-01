إعداد: بداح العنزي



b.alenzi@alanba.com.kw



أوضح التقرير الذي أعدته إدارة العلاقات العامة بالبلدية بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة أن عدد الشكاوى التي تم استقبالها عن طريق شركة فيفا وعمليات وزارة الداخلية وتحويلها إلى أفرع البلدية بالمحافظات خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 53 شكوى وشملت مجالات: النظافة العامة، التعدي على أملاك الدولة، الباعة المتجولين، السيارات المهملة، مخالفات البناء، البقالات المنزلية، طلب ردم ساحة ترابية، وشكاوى متعلقة بعدم صلاحية الأغذية وعدم نظافة بعض المطاعم.



وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للشكاوى التي تم استقبالها من الجمهور وتصدرت بها المحافظات كان في محافظة حولي (13) شكوى تلتها محافظة الأحمدي (11) شكوى، وجاءت في المرتبة الثانية من حيث عدد الشكاوى، فيما تساوت محافظتي الفروانية والعاصمة بالمرتبة الثالثة بعدد (9) شكاوى لكل منهما تلتهما محافظة الجهراء مسجلة (7) شكاوى وحلت بالمركز الرابع، فيما جاءت محافظة مبارك الكبير في المركز الأخير مسجلة (4) شكاوى.



وذكر التقرير أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها يتم إدخالها في جهاز الحاسوب الآلي ويتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد توجيهها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات، مشيرة إلى أن تطوير خدمة الخط الساخن والارتقاء بجودة خدماته مستمرة تنفيذا لتوجيهات مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي من أجل خدمة الجمهور والتواصل معهم من أجل أن يكون كل فرد في المجتمع شريكا في الحفاظ على بلدنا من مختلف المظاهر السلبية.



وبدورها أكدت إدارة الخدمات العامة أن الموظفين بالخط الساخن لا يكتفون بتحويل الشكاوى للجهات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات بل يقومون بمتابعتها حتى يتم التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها من أجل التواصل مع الشاكي وإطلاعه على تلك الإجراءات، لافته إلى أن خدمة الخط الساخن تهدف الى أن تكون حلقة الوصل بين جهاز البلدية والجمهور ومساعدتهم في كافة المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتها.

ولفتت الإدارة إلى أنه في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري فإنه يتم تحريك آليات ومعدات وعمال الإدارة والعمل على حلها فورا من أجل تقديم أفضل الخدمات وبأقصى سرعة ممكنة.