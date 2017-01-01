إعداد: بداح العنزي



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أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية تواصل إنجازات إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال شهر نوفمبر الماضي من (التفتيش على المحلات - غلق محلات - إرسال عينات للفحص المخبري - ازالة اعلانات) حيث بلغ إجمالي عدد الاعلانات التي تم رفعها 1935 وتحصيل رسوم بلغت ثمانية آلاف وستمائة وعشرين دينار.



وأوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ضيدان العدواني انه تم رفع حالة الاستنفار بالادارة وذلك بناء على توجيهات مباشرة لمديرة الفرع ببلدية المحافظة م.سامية العنزي بمتابعة المحلات والمطاعم والجمعيات التعاونية والمخازن وأماكن تداول الاغذية للتأكد من صحة وسلامة المواد التي تقدم للجمهور، وأضاف ان الادارة قامت بالكشف على 411 عينة غذائية فيما بلغ إجمالي المخالفات التي تم تحريرها 184 مخالفة والصلح في 3 مخالفات إلى جانب إرسال 466 عينة للفحص المخبري، فيما بلغ اجمالي المواد الغذائية الفاسدة التي تم إتلافها 18 كيلوغراما.



ولفت العدواني الى ان اجمالي الرسوم المحصلة بلغ 8620 دينارا اشتملت على 8390 دينارا لشهادات التصدير والتي بلغ إجماليها ( 839 شهادة و 12 طلب اتلاف برسوم بلغت 120 د.ك بالإضافة إلى 11 طلب فحص مخبري برسوم قدرت بـ 110 دنانير.