بداح العنزي

أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة الأغذية المستوردة بإتلاف طن و449 كغم من المواد الغذائية لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية والصحية حرصا منها على صحة وسلامة المستهلكين. وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة الأغذية المستوردة م.الحميدي المطيري أن إجمالي كمية اللحوم التي تم إتلافها من قبل مراقبه الواردات البحرية والجوية قد بلغ إجماليها طنا و449 كيلو بعدد 77 كرتونا من اللحم البقري المبرد المستوردة من احدى الدول الأوروبية، حيث تبين أثناء الكشف من قبل المفتشين بقسم واردات المطار عدم مطابقتها للمواصفات القياسية لتجاوز فترة صلاحيتها والمقدرة بـ 41 يوما من تاريخ الصنع. وأشار المطيري إلى ان المفتشين بقسم واردات الأغذية يحرصون على عدم الإفراج عن أي من المواد الغذائية غير المستوفية للاشتراطات الصحية، وذلك من خلال الكشف الدقيق والإجراءات الصارمة التي يتبعها المفتشون قبل الإفراج عن المواد الغذائية لإدراكهم خطورة الإفراج عن المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات الفنية والصحية.