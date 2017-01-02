بداح العنزي

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام قسم الإزالات التابع لفريق طوارئ فرع بلدية محافظة الجهراء بإزالة 20 حظيرة أغنام على امتداد 9 كيلوات استخدمت لغرض مزاولة نشاط المزاد العلني في منطقة الجهراء بجانب المسلخ التابع للمحافظة.

وفي هذا السياق، قال مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م.محمد العرادي: ان البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون على كل التعديات على أملاك الدولة وان الأجهزة الرقابية بدورها شددت على عمليات البيع العشوائية بالمحافظة، حيث قام رئيس فريق طوارئ فرع بلدية محافظة الجهراء علي القويضي بحملة مكثفة لإزالة 20 حظيرة أغنام مخالفة لقانون البلدية استخدمت في عمليات العرض والبيع العشوائية والتي أسفرت عن إزالتها بالكامل بعد الانتهاء من الفترة القانونية للملصق المسبق لعملية الإزالة بمشاركة نسافين وهاف لوري وجرافة. شارك في الحملة كل من رئيس طوارئ الجهراء علي القويضي ورئيس قسم الإزالات طارق القطان وبمشاركة سعد ماطر وعادل الشطي وبدر الرشيدي.