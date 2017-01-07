جهد والتزام غير مستغرب من شباب كويتي أدى دوره على أكمل وجه

إعداد: بداح العنزي

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أشاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بجهود العاملين بالأجهزة الرقابية بفريق الطوارئ وإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق وقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية العاصمة على كمية الضبطيات الهائلة التي تم ضبطها مؤخرا في عدد من منافذ بيع وشراء وتداول المواد الغذائية بمنطقتي الشويخ والري.

جاء ذلك خلال حفل تكريم عدد من الموظفين والمسؤولين القائمين على هذا العمل الذي أثمر

الكشف عن المتلاعبين بالمواد الغذائية التي تضر بصحة وسلامة المستهلك والذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال الجبري في كلمته التي القاها في حفل التكريم الذي حضره مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي ومساعد المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير فيصل صادق الجمعة ومدير فرع بلدية محافظة العاصمة عمار العمار والذي أقيم في فرع بلدية العاصمة: انه ليفرحني أن أرى نتيجة هذا الجهد والالتزام من الشباب الكويتي الذي أدى دوره على أكمل وجه وهذا ليس بمستغرب عليه، كما أشيد بكل القائمين على رأس هذا العمل الذي جاء من منطلق حرصهم على صحة المجتمع.

وفي ختام كلمته، شدد الجبري على المحتفى بهم قائلا: لا تهاون ولا مجاملة على حساب صحة وسلامة المستهلك وأبوابنا جميعا مفتوحة لكم دائما لتيسير وتسهيل مهامكم في سبيل الحد من هذه الظاهرة.

وعقب انتهاء حفل التكريم قام الوزير الجبري يرافقه مدير عام البلدية وعدد

من مسؤولي المحافظة بجولة استطلاعية على المخازن التي تم ضبط الأغذية بها واغلاقها من قبل البلدية.

في السياق نفسه، وفي بيان صحافي صادر عن بلدية الكويت أمس بالمناسبة، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عدم التهاون أو المجاملة على حساب صحة وسلامة المستهلك، مشيرا إلى دعمه الكامل لعاملي البلدية للحد من التلاعب بالمواد الغذائية.

وأضاف أن تضافر كل الجهود أثمر كشف المتلاعبين بالمواد الغذائية التي تضر بصحة وسلامة المستهلك والذين أحيلوا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

يذكر ان فريق الطوارئ وقسم إزالة المخالفات ومراقبة النظافة العامة لفرع بلدية محافظة العاصمة شن حملات تفتيشية مفاجئة على مخازن المواد الغذائية بمنطقتي الشويخ والري على مدى ثلاثة ايام على التوالي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 34.5 طنا من المواد الغذائية الفاسدة إلى جانب اغلاق

8 مخازن وبقالة وتحرير 68 مخالفة.