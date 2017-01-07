أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي بحملة لإزالة ورفع السيارات المهملة بمنطقة الفحيحيل الصناعية والتي أسفرت عن رفع 31 سيارة مهملة مستخدمة في ذلك عدد من الآليات والتي تمثلت في 12 رافعة و5 تريلا و3 شوكية وقد بدأت الحملة في الساعة الثامنة صباحا وانتهت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وقال مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م.فهد الشتيلي، إن الحملة استهدفت السيارات المهملة والمعروضة للبيع بمنطقة الفحيحيل الصناعية ،مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة إدارة النظافة العامة لرفع كافة السيارات المهملة والمعروضة للبيع بجميع مناطق المحافظة للحد من ظاهرة إهمال السيارات أو عرضها للبيع في الساحات والأماكن العامة.

شارك بالحملة كل من المفتش نايف العويهان وخليل عبدالله خليل.

و دعت ادارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين الاتصال بالخط الساخن (1844448) او عبر مواقع التواصل الاجتماعي kuwmunjpj @ في حال وجود اي شكوى تتعلق بالعمل البلدي لافتة إياهم إلى انه سيتم التعامل مع شكاواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة البلدية.