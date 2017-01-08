إعداد: بداح العنزي

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أكد مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي انه لا يتم الافساح عن اي منتج او سلعة مستوردة إلا بعد مطابقتها للمواصفات القياسية، لافتا الى ان البلدية تقوم بإرسال عينات من المواد المستوردة إلى مختبرات الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

وقال المنفوحي في رده على اقتراح لعضو المجلس البلدي محمد المعجل بشأن دراسة الوسيلة المثالية للتأكد من تاريخ الصلاحية على جميع العلب المغطاة بالورقة الشفاف، نفيدكم بالآتي:

أولا: تفيد المواصفات القياسية الخليجية GSO 9/2013 بطاقة المواد الغذائية الصادرة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي والمعتمدة محليا وخليجيا في البند:

3.7.5 «يجب ان تكون التواريخ محفورة او نافرة او مطبوعة او مختومة بحبر غير قابل للإزالة على جميع العبوات مباشرة او على بطاقتها الاصلية ومن قبل الجهة المنتجة فقط، وأن تكون في مكان واضح وسهل القراءة بالنسبة للمستهلك، بحيث لا يخفى بعض المعلومات الهامة على البطاقة، ولا يسمح بوضع ملصقات إضافية بتاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء للصلاحية.. إلى آخر البند». 3.1.7 «عندما تكون العبوة مغطاة بغلاف، يجب ان يحمل هذا الغلاف المعلومات اللازمة، وأن يكون من السهل قراءة البيانات من خلاله ولا يسمح بطمسها».

ثانيا: يتم سحب عينات ممثلة لكل إرسالية واردة الى دولة الكويت وإرسالها الى مختبرات وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ولا يتم الافساح عن اي منتج او سلعة مستوردة الا بعد مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بالمنتج والصادرة من الهيئة العامة للصناعة، وبعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مختبريا.