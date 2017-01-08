إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي بحملة لإزالة ورفع السيارات المهملة بمنطقة الفحيحيل الصناعية والتي أسفرت عن رفع عدد 31 سيارة مهملة مستخدمة في ذلك عددا من الآليات والتي تمثلت في 12 رافعة و5 تريلات و3 آليات شوكية، وقد بدأت الحملة في الساعة الثامنة صباحا وانتهت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وقال مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م.فهد الشتيلي ان الحملة استهدفت السيارات المهملة والمعروضة للبيع بمنطقة الفحيحيل الصناعية، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة إدارة النظافة العامة لرفع كل السيارات المهملة والمعروضة للبيع بجميع مناطق المحافظة للحد من ظاهرة إهمال السيارات أو عرضها للبيع في الساحات والأماكن العامة.

شارك بالحملة كل من المفتش نايف العويهان وخليل عبدالله خليل.

ودعت إدارة العلاقات العامة في البلدية المواطنين والمقيمين للاتصال بالخط المباشر (1844448) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي kuwmunjpj @ في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي، لافتة إياهم إلى انه سيتم التعامل مع شكاواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة البلدية.