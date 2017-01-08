إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل حملات النظافة التي تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية مبارك الكبير بجميع المحافظة والتي يشرف عليها مدير الادارة ملفي الحوالي، وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية والتي أسفرت عن تنظيف الشوارع والطرق بمناطق القرين ومبارك الكبير وأبوالحصانية، صبحان، طريق الملك فهد، الى جانب رفع الأنقاض من أبوفطيرة وصبحان ومبارك الكبير، بالاضافة الى رفع السيارات المهملة والسكراب من كافة مناطق المحافظة وإرسالها لموقع حجز البلدية، لافتة الى ان الحملات مستمرة وستكون مكثفة على مدار الساعة لإظهار المنظر الحضاري للمحافظة.

من جانب آخر، واصلت مراقبة النظافة العامة التابعة لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة حملات نظافة مكثفة لرفع مستوى النظافة وإظهار المظهر الحضاري بالمحافظة.

في هذا السياق، أوضح مراقب النظافة العامة بالعاصمة جمال الفضلي انه تم رفع حالة الاستنفار في المراقبة لرفع وإزالة كل ما يشوه المنظر العام، حيث نفذت المراقبة حملة غسيل لشوارع سوق المباركية والتي أسفرت عن رفع عدد 40 كيسا من القمامة، لافتا الى ان المراقبة تعمل على قدم وساق على مدار الساعة لرفع مستوى النظافة بالمحافظة ورفع كل ما يشوه المنظر العام.