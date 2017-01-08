أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت،عن استجابة اثنين من ملاك العقارات بإزالة مخالفاتهم وذلك بعد أن قامت الأجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة حولى بتوجيه إنذارات لهم لمخالفتهم التي تضمنت إضافة دور خدمات ودور معلق غير مطابق للمخطط .

جاء ذلك خلال حملة ميدانية نفذتها إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي شملت العقارات المخالفة لقانون البناء بمنطقة السالمية والتي أسفرت عن تحرير 6 مخالفات اشتملت على زيادة نسبة البناء وإضافة بناء للعقار غير مطابق للمخطط المرخص به.

وفي هذا الصدد أوضح مدير فرع بلدية محافظة حولي م. فلاح الشمري، بأن الحملة الميدانية التي قامت بها الأجهزة الرقابية بفرع بلدية المحافظة جاءت بناءً على تعليمات مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بتشديد الرقابة على مخالفات البناء في السكن الخاص والاستثماري والمباني قيد الإنشاء.

وأشار الشمري إلى تواصل الحملات المكثفة فضلا عن الحملات الدورية التي تقوم بها الأجهزة الرقابية على العقارات بكافة مناطق المحافظة.

وأختتم الشمري تصريحه بأنه قد تم وضع خطة عمل لمتابعة المباني في ( السكن الخاص- الاستثماري) قيد الإنشاء للتأكد من مدى مطابقتها المخططات المرخصة واشتراطات البلدية، مشدداً على تطبيق القانون 2016/33 على كل من يخالف سواء من ملاك العقارات أو المكاتب الهندسية أو المقاولين المنفذين.