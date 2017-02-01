إعداد: بداح العنزي

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قام فريق من إدارة النظافة في بلدية مبارك الكبير برئاسة المراقب خالد العازمي برفع الأنقاض من منطقة الفنيطيس بناء على شكوى، كما تم رفع عدد من السيارات المهملة في منطقة صبحان وذلك بعد أن تم إعطاء مهلة لأصحابها وإنذارهم لرفع تلك السيارات إلا أنه لم تكن هناك استجابة مما دعا البلدية إلى القيام بدورها ورفع تلك السيارات المهملة والتأكيد على منع وجود مثل تلك المخالفات في الشوارع، وذلك للحفاظ على المنظر الجمالي للطرقات وخدمة المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المنطقة.