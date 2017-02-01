العمار: مصادرة وإتلاف 47 طناً من المواد الغذائية الفاسدة إعداد: بداح العنزي

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات للإدارات الرقابية وفريق الطوارئ وقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال شهر ديسمبر الماضي والتي أسفرت عن رفع 6586 دربا من المخلفات وتحصيل رسوم بلغ اجماليها 275291 د.ك إلى جانب مصادرة وإتلاف 47 طنا و800 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

وأوضح مدير فرع بلدية العاصمة م.عمار العمار قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية برفع وإزالة 597 إعلانا من الشوارع والميادين من قبل مراقبة المحلات والإعلانات فيما قامت مراقبة الأغذية والأسواق بمصادرة وإتلاف 47 طنا و800 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي من خلال الكشف على 550 محلا، مؤكدا ان إجمالي العينات التي تم ارسالها لمختبرات وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بلغت 464 عينة ورد منها 406 عينات صالحة فيما بلغ عدد العينات التي لم ترد نتائجها 58 عينة، بالإضافة إلى 5 طلبات إتلاف.

ولفت العمار الى ان مراقبة الاغذية قامت بتحرير 185مخالفة إلى واغلاق 5 محلات إداريا فيما بلغ إجمالي الشهادات التي تم اصدارها 273 شهادة إلى جانب تحصيل رسوم بلغ اجماليها 3060 دينارا، متطرقا الى قيام فريق الطوارئ بالمحافظة برفع 366 إعلانا وتحرير 46 مخالفة إلى جانب توجيه 30 إنذار تعد على أملاك الدولة ومصادرة وإتلاف 400 سي دي، بالإضافة إلى اغلاق 8 محلات، فيما بلغ اجمالي التعهدات التي تم توجيهها للالتزام بلوائح البلدية 25 تعهدا.

وذكر ان إدارة النظافة وإشغالات الطرق قامت برفع 125 سيارة مهملة منها 116 سيارة مهملة و9 سكراب إلى جانب وضع 1262 ملصقا والإفراج عن 54 سيارة وتوجيه 234 إنذارا، مشيرا إلى أن الادارة قامت برفع 6586 دربا من النفايات تضمنت 1914 درب نقل نفايات و2123 دربا من النفايات البلدية، 2519 دربا من النفايات الانشائية و30 دربا من تنكر المجاري، كما قامت الادارة بتحرير 137 مخالفة منها 66 مخالفة تم الصلح فيها و70 مخالفة تم إرسالها إلى الإدارة القانونية ومخالفة لم يتم البت فيها، لافتا إلى أن الإدارة قامت بإصدار 15 ترخيصا وتجديد 42 ترخيصا اشتملت على تراخيص طاولات وكراسي وتراخيص لأعمال مؤقتة وتراخيص لمكتب بيع وشراء السيارات.

وأكد العمار أن إدارة تراخيص خدمات البلدية قامت بتحصيل رسوم بلغ اجماليها 232010 دينارا اشتملت على 227814 دينارا تم تحصيلها من قبل مراقبة تراخيص الإعلانات فيما قامت مراقبة تراخيص الخدمات بتحصيل رسوم بلغت 4196 دينارا وذلك نظير إصدار وتجديد 2147 ترخيصا تضمنت إصدار 608 تراخيص وتجديد 1076 ترخيصا من قبل مراقبة تراخيص الاعلانات، فيما قامت مراقبة تراخيص خدمات البلدية بإصدار 105 تراخيص وتجديد 358 ترخيصا شملت تراخيص صحية وتراخيص لمركبات نقل مواد غذائية، تراخيص نقل وتوزيع مياه شرب، تراخيص إعلانات للمركبات، رخصة إعلانات مؤقتة ورخصة إعلانات أسطح ورخص إعلانات استدلالي.

وأشار الى ان إدارة السلامة قامت بإنجاز 641 معاملة برسوم بلغت 1972 دينارا متمثلة في إصدار 95 رخصة سلامة للسكن الخاص وإصدار 25 رخصة تشوين برسوم 1450 دينارا الى جانب إصدار 3 رخص لطرق وتشوينها برسوم بلغت 110 دنانير و3 قطوعات طرق وتحويله برسوم 12 دينارا.