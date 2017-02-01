إعداد: بداح العنزي

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دعا رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان أعضاءه إلى المشاركة في البرامج التدريبية المخصصة بتطبيق بلدية الكويت لنظام الربط الآلي للمعاملات الخاصة بإجراءات إصدار رخص البناء والموافقات التي تسبقها وإنهاء الإشراف بمحافظة مبارك الكبير، وذلك بالتعاون مع بلدية الكويت والتي ستقام مساء اليوم.

وأوضح الاتحاد في رسالة وجهها الى المكاتب أنه قد تقرر دمج دورات طلب مخطط مساحي والرأي التنظيمي، وطلب ترخيص بناء جديد بدورة واحدة تبدأ اليوم في تمام الساعة 5 مساء بمقر الاتحاد في جمعية المهندسين الكويتية، لافتا الى أنه في حال وجود أعداد اكثر من العدد المسموح به للدورة الواحدة والمحدد بنحو 16 متدربا فإنه سيتم عقد الدورة يوم غد الخميس في نفس الموعد.