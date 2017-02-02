إعداد: بداح العنزي

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كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام مراقبة الإعلانات التابعة لإدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الجهراء بجولة تفتيشية وقد أسفرت عن تحرير 10 مخالفات خاصة بالإعلانات التجارية حيث اشتملت على إقامة إعلان قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية ووضع إعلان مخالف لاشتراطات الترخيص وإضافة إعلان دون الترخيص من قبل البلدية.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية محمد الشمري عن تكثيف الحملات على المحلات والمجمعات التجارية والاستثمارية، وشارك في الحملة كل من مراقب الإعلانات والمحلات عبدالله الشمري والمفتشين خالد الحربي ووليد الظفيري وبدر العنزي، ودعت إدارة العلاقات العامة جميع أصحاب المحلات التجارية الى التقيد بقوانين ولوائح البلدية.