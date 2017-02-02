إعداد: بداح العنزي
b.alenzi@alanba.com.kw
ذكر مدير إدارة نزع الملكيـة للمنفعـة العامة م.فهد الشعلة أن قيمة المعاملات التي تم إنهاء إجـراءاتها بلغت 621.800.230 دينار.
وقال الشعلة في بيان صحافي تضمن التقرير الاحصائي لشهر يناير والمتضمن انجازات الادارة على النحو التالي:
كتاب تثمين، و1959 شهادة صادرة للأفراد والمؤسسات.
كتابان تحديد لعقارات مستملكة، و175 كتابا صادرة للوزارات والجهات الحكومية.
كتـاب إعـادة النظر للأفراد.
ثانيا: اجتماعات اللجان العامة
عقدت لجنة التثمين اجتماعا، بينما عقدت لجنة الاعتراضات اجتماعا لمعاملتين.