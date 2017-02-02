إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بحملة نظافة على جزيرة «كبر».

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق مشعل العازمي ان هذه الحملات تقوم بها الإدارة بصفة دورية على الشواطئ والجزر بهدف الحفاظ على البيئة الكويتية وذلك عن طريق رفع مستوى النظافة.

وبين العازمي أن هذه الحملة قامت بها مراقبة النظافة العامة والتي أسفرت عن إزالة خيمة مخالفة ورفع 40 كيس قمامة بمشاركة مراقب عام النظافة جمال الفضلي، مساعد المراقب صلاح الفرحان، المفتش باسل بن علي، و10 عمال نظافة.