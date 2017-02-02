كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات بفرع بلدية محافظة الجهراء والتي أسفرت عن إزلة 52 تعدياً على أملاك الدولة ورفع 6604 درب من المخلفات وتحصيل رسوم بلغ إجماليها 27820 د.ك .

ومن جانبه أوضح مدير فرع بلدية محافظة الجهراء ،م. محمد العرادي، عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية من قبل مراقبتيها ( الأغذية والأسواق – المحلات والإعلانات ) برفع وإزالة 623 إعلاناً من الشوارع والميادين إلى جانب مصادرة وإتلاف 600 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، بالإضافة إلى الكشف علــــــــى 560 محلاً وتحرير 273 مخالفة ، في ما بلغ عدد العينات التي تم إرسالها لمختبرات وزارة الصحة 37 عينة . وبين العرادي بأن فريق الطوارئ بالمحافظة قام بتحرير 64 مخالفة إلى جانب توجيه 117 إنذاراً للتعدي على أملاك الدولة و52 ازالة تعديات على أملاك الدولة فيما بلغ عدد الشكاوى المتلقاه على الخط الساخن 42 شكوى .

وكشف العرادي بأن إدارة تراخيص خدمات البلدية قامت بإصدار وتجديد 322 ترخيصاً برسوم بلغ إجماليها 27820 د.ك من قبل مراقبتي التراخيص الصحية وتراخيص الإعلانات حيث اشتملت على إصدار 5 تراخيص صحية جديدة وتجديد 11 ترخيصاً جديداً لمركبات نقل مواد غذائية وتجديد 51 تصريح نقل وتوزيع مياه شرب (غير مخصصة للبيع ) من قبل مراقبة التراخيص الصحية ، فيما قامت مراقبة تراخيص الإعلانات بإصدار 156 ترخيص إعلان جديد وتجديد فيما بلغ 62 ترخيص اعلان مركبات وتجدد 11 ترخيص اعلان مؤقت.

وتابع العرادي بأن إدارة النظافة وإشغالات الطرق قامت بتحصيل رسوم4777 د.ك وقامت بوضع 39 ملصقا والإفراج عن 16 سيارة من موقع الحجز واصدار 7 رخص استغلال مساحة أمام المحل بمبلغ 1301 د.ك واستخراج تصريح شواية بمبلغ 240 د.ك و4 تصاريح برادات مرطبات بملغ 240 د.ك وتخيص الألعاب و المراجيح بملغ (500) بالإضافة إلى رفع عدد ( 2675) درب من المخلفات العضويـــــــــة وعدد ( 2239 ) درب من السكراب والأشجار و و1690 درباً من النفايات الإنشائية والأنقاض و 119 درباً من المخلفات السائلة ،وتم توزيع 1619 حاوية فيما بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها 10 مخالفات على قانون 9/ 87 اشغالات طرق و نظافة .

ودعت إدارة العلاقات العامة أصحاب المحلات والمطاعم ومنافذ تداول الأغذية بضرورة التعاون مع مفتشي البلدية خلال الحملات الميدانية التي تنفذها الأجهزة الرقابية بجميع المحافظات والتقيد بأنظمة وقوانين البلدية تجنبا للمساءلة القانونية ، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية الميدانية مستمرة ضمن برنامجها الفعال على مختلف المنشئات والمخازن الغذائية والمطابخ المركزية ، لافتة إلى أن في حال وجود أي شكوى تتعلق بالمجال البلدي بعدم التردد في الاتصـــال على الخط الساخـــــــــن ‪1844448 أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي @kuwmun‬