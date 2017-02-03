إعداد: بداح العنزي

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أقرت البلدية تخصيص مسارات خطوط هوائية لمحطة تحويل، وذلك لتغذية مزارع الشقايا بالطاقة الكهربائية.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: تطلب وزارة الكهرباء والماء بموجب كتابها بتاريخ 5/ 8/ 2016 تخصيص وتثبيت وتسليم مسارات خطوط هوائية بعرض 50 مترا تربط محطة التحويل الرئيسية الشقايا A القائمة بمحطة تحويل رئيسية SGFRA التي من المقترح انشاؤها ضمن منطقة الشقايا.



وتقدمت وزارة الكهرباء والماء بموجب كتابها بتاريخ 5/ 8/ 2016 المتضمن طلبها تخصيص وتثبيت وتسليم مسارات خطوط هوائية بعرض 50 مترا تربط محطة التحويل الرئيسية الشقايا A القائمة بمحطة تحويل رئيسية SGFRA المقترح انشاؤها بمنطقة الشقايا حتى تتمكن الوزارة من توفير الطاقة الكهربائية لتغذية المزارع بمنطقة الشقايا في المواعيد المحددة من دون تأخير، حيث تم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم 19/ 2015 بتاريخ 19/ 5/ 2015.

وتم التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي، حيث تمت الموافقة من قبلهم بأنه ليس لديها مانع من تخصيص مسار الخطوط الهوائية شريطة التنسيق مع وزارة المواصلات بخصوص السكة الحديد مع وزارة الأشغال العامة بخصوص طريق السالمي الاتفاقية «أ.هـ/ط/194»، كما أفادت بكتابها المتضمن العلم بما يلي:

٭ مراجعة ردود وزارات الخدمات المرسلة، فإن أغلبية الجهات وافقت على المسار المقترح وفق بعض الاشتراطات المذكورة في ردودهم في الرأي الفني.

٭ عرض الموضوع على المجلس البلدي يتم بذكر اشتراطات وزارات الخدمات المذكورة بردودها.

٭ يتم ذكر موافقتهم وفق الاشتراطات المذكورة.

تم التنسيق مع المشاريع التنظيمية لمحافظة الجهراء، حيث افادت بموجب مذكرتها في 9/ 11/ 2015 المتضمنة الافادة بأنه لا يوجد تعارض مع المسار المقترح في الوقت الحالي.

لذلك، لا مانع من الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص وتثبيت وتسليم مسارات خطوط هوائية بعرض 50 مترا تربط محطة التحويل الرئيسية الشقايا A القائمة بمحطة التحويل الرئيسية المقترحة ضمن منطقة الشقايا حتى يتسنى لنا تغذية مشروع مزارع الشقايا بالطاقة الكهربائية اللازمة في المواعيد المحددة شريطة الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة وتخويل الادارة بزحزحة المسار في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة.