إعداد: بداح العنزي



b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات بفرع بلدية محافظة الجهراء والتي أسفرت عن إزالة 52 تعديا على أملاك الدولة ورفع 6604 دروب من المخلفات وتحصيل رسوم بلغ إجماليها 27820 دينارا.

وأوضح مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م.محمد العرادي عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية من قبل مراقبتيها «الأغذية والأسواق - المحلات والإعلانات» برفع وإزالة 623 إعلانا من الشوارع والميادين إلى جانب مصادرة وإتلاف 600 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى الكشف على 560 محلا وتحرير 273 مخالفة، فيما بلغ عدد العينات التي تم إرسالها لمختبرات وزارة الصحة 37 عينة.

وبين أن فريق الطوارئ بالمحافظة قام بتحرير 64 مخالفة إلى جانب توجيه 117 إنذار تعد على أملاك الدولة 52 ازالة تعديات على أملاك الدولة فيما بلغ عدد الشكاوى المتلقاة على الخط المباشر 42 شكوى.

وكشف العرادي أن إدارة تراخيص خدمات البلدية قامت بإصدار وتجديد 322 ترخيصا برسوم بلغ إجماليها 27820 دينارا من قبل مراقبتي التراخيص الصحية وتراخيص الإعلانات حيث اشتملت على إصدار 5 تراخيص صحية جديدة وتجديد 11 ترخيصا جديدا لمركبات نقل مواد غذائية وتجديد 51 تصريح نقل وتوزيع مياه شرب «غير مخصصة للبيع» من قبل مراقبة التراخيص الصحية، فيما قامت مراقبة تراخيص الإعلانات بإصدار 156 ترخيص إعلان جديد وتجديد فيما بلغ 62 ترخيص اعلان مركبات وتجدد 11 ترخيص اعلان مؤقت.

وتابع ان إدارة النظافة وإشغالات الطرق قامت بتحصيل رسوم 4777 دينارا وقامت بوضع 39 ملصقا والإفراج عن 16 سيارة من موقع الحجز وإصدار 7 رخص استغلال مساحة أمام المحل بمبلغ 1301 دينار واستخراج تصريح شواية بمبلغ 240 دينارا و4 تصاريح برادات مرطبات بمبلغ 240 دينارا وترخيص الألعاب والمراجيح بملغ 500، بالإضافة إلى رفع 2675 دربا من المخلفات العضوية و2239 دربا من السكراب والأشجار و1690 دربا من النفايات الإنشائية والأنقاض و119 دربا من المخلفات السائلة، وتم توزيع 1619 حاوية فيما بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها 10 مخالفات على قانون «9/87» إشغالات طرق ونظافة.

ودعت إدارة العلاقات العامة أصحاب المحلات والمطاعم ومنافذ تداول الأغذية الى ضرورة التعاون مع مفتشي البلدية خلال الحملات الميدانية التي تنفذها الأجهزة الرقابية بجميع المحافظات والتقيد بأنظمة وقوانين البلدية تجنبا للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية الميدانية مستمرة ضمن برنامجها الفعال على مختلف المنشآت والمخازن الغذائية والمطابخ المركزية، لافتة إلى أنه في حال وجود أي شكوى تتعلق بالمجال البلدي عدم التردد في الاتصال على الخط المباشر 1844448

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