عاطف رمضان

تمكّن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة (فريق الطوارئ كبد نوبة «ج») من ضبط شركة تقوم بعملية غش في بلد المنشأ.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن الشركة كان لديها 832 كيلوغراما من الخس المدور الكويتي والمصري والسعودي، حيث كانت تقوم بتغيير بلد المنشأ إلى الخس الأميركي تمهيدا لتوزيعه على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية.

وأوضحت «التجارة» أن سعر الكرتون الكويتي زنة 2 كيلوغرام بـ 500 فلس وسعر الخس السعودي زنة 12 كليوغراما بـ 1.750 دينار وسعر كرتون الخس المصري بـ 2.000 دينار في سوق الخضار والفواكه بمنطقة الصليبية، بينما سعر كيلو الخس الأميركي في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية يتراوح بين 1.250 و1.750 دينار للكيلو الواحد.

وذكرت الوزارة أن ذلك يعني أن المخالف كان يقوم بالغش في أصل ومصدر البضاعة نظرا للإقبال على المنتج الأميركي وذلك بهدف الحصول على عائد ربح أكبر بطريقة غير مشروعة.

وقالت الوزارة انها أعدت محضر ضبط للشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.