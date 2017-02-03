بداح العنزي

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدوله لشؤون البلدية محمد الجبري عددا من القرارات تشمل ندبا ونقلا لشغل وظائف اشرافية.

وتضمن قرار الجبري ترقية واسناد الوظائف المبينة أمام أسمائهم وهم:

محمد سندان المطيري مراقب العلاقات العامة ـ إدارة العلاقات العامة ـ قطاع المدير العام.

جاسم محمد شمس الدين رئيس مكتب مدير عام البلدية (بمستوى مدير إدارة).

غانم عبدالله الفهد مدير إدارة مكتب الأمين العام ـ الأمانة العامة للمجلس البلدي.

علي عبدالله الشمري مراقب البناء ـ إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية ـ فرع بلدية محافظة مبارك الكبير.

ناصر جبير الظفيري رئيس قسم المتابعة والتدقيق ـ مراقبة البناء إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية ـ فرع بلدية محافظة الفروانية.

نادية عبدالله المحميد رئيسة قسم نقل النفايات ـ مراقبة النظافة العامة إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق ـ فرع بلدية محافظة حولي.

كما تضمن القرار ندب كل من:

فهد حمود القريفة مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق ـ فرع بلدية الجهراء.

فايز دبيان المطيري مدير إدارة تنمية المشاريع ـ قطاع المشاريع.

سماح أحمد حسين مديرة إدارة الأنظمة الهندسية ـ قطاع مدير عام البلدية.

اضافة الى نقل طلال محمد العازمي من وظيفة مدير إدارة تراخيص الخدمات البلدية ـ فرع بلدية الفروانية لشغل وظيفة مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق ـ فرع بلدية محافظة الأحمدي.