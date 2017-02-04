العمار: تكثيف الحملات الميدانية المفاجئة للرقابة على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية

نفذت النوبات (ب، أ) التابعتين لقسم إزالة المخالفات بالعاصمة عدة حملات ميدانية على المحلات والمطاعم للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للجمهور والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 50 كيلو غراما من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتحرير 58 مخالفة.

وأوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار أن الأجهزة الرقابية بفرع المحافظة تنفذ حملات ميدانية مفاجئة في مختلف المناطق بناء على توجيهات مباشرة لرئيس قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل صادق بتكثيف الحملات الرقابية على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للجمهور إلى جانب مخالفة وغلق المخالف منها للوائح وأنظمة البلدية.

وأضاف العمار أن مفتشي الأجهزة الرقابية بالمحافظة يقومون بالتفتيش بصفة دورية على كل المناطق التابعة للمحافظة لرصد أي مخالفة وتطبيق اللوائح والأنظمة على المخازن المخالفة للاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدا على أنه لا تهاون في صحة وسلامة المستهلكين.

وبدوره ذكر رئيس قسم إزالة المخالفات بالتكليف أحمد المطيري ان خلال الحملة التي نفذتها النوبة (ب) تم مصادرة وإتلاف 50 كجم من المواد الغذائية الفاسدة إلى جانب تحرير عدد 50 مخالفة منها 10 مخالفات اغذية تمثلت في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها، وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا وعدد 38 مخالفة اعلان و2 تعدي على أملاك الدولة بالإضافة إلى تحرير قرارات إتلاف وتم إتلاف الكمية.

وأشار المطيري الى ان النوبة (أ) قامت بتحرير 6 مخالفات إعلانات، مشيرا إلى أن تم الكشف على 8 قسائم لإيصال التيار الكهربائي وتوجيه 2 انذار تعدي على أملاك الدولة بالإضافة إلى متابعة 4 شكاوى.

ودعا المطيري أصحاب شركات الأغذية وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية بالكشف بصفة دورية للتأكد من تواريخ صلاحية وانتهاء المواد الغذائية التي بحوزتهم، داعيا إياهم التوجه على الفور لمركز البلدية التابع لهم في حال وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية لديهم بالمخازن وتسليمها للبلدية لتقوم بإتلافها بدلا من وجودها واستكشافها من قبل مفتشي البلدية مما يعرضهم للمسائلة القانونية وغلق مخازنهم.

تجدر الإشارة الى انه شارك رئيس قسم إزالة المخالفات بالتكليف أحمد المطيري ومشرف النوبة (ب) عيسى القطان والمفتشين فهد المشعان، فهد الحيان، أحمد الشريكة، محمد حسين الناصر، علي الحشاش، ومشرف النوبة (أ) زيد عبد الكريم والمفتشين صالح الفردان، فهد العليمي، جاسم الزاير، محمد المطوع.​