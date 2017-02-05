المشروع يضم منطقتين ساحلية ومنتجعات

إقامة منتجعات عالمية وفنادق وحدائق عامة وبحيرات اصطناعية ومسرح للعروض السينمائية

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت البلدية عن مقترح لإنشاء مشروع منطقة الخويسات السياحية ضمن خطة التنمية السنوية 2018-2019. وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي أن هذا المشروع سيتم تخصيصه لإقامة منتزهات مفتوحة وعامة بهدف المحافظة على البيئة ويضم منطقتين ساحلية ومنتجعات.

وأشار الى ان مكونات المشروع تضم حدائق عامة، بحيرات مائية اصطناعية ومسرحا للعروض السينمائية ومركزا صحيا.

وقال ان المشروع سيتم طرحه في الخطة الانمائية وذلك تنفيذا للتوجه العام للدولة بتشجيع القطاع الخاص في المشاريع التي تخدم المواطن والمقيم بأنواعها والترفيهية والتراثية والسياحية ولحاجة الدولة الى اقامة مشاريع مميزة لدعم السياحة الداخلية ولتشجيع الاقتصاد المحلي.

مكونات المشروع:

أولا: المنطقة الساحلية Zone A:

وهي المنطقة الواقعة بين محمية الشيخ صباح الأحمد ومحمية الجهراء وطريق الشيخ سعد العبدالله (طريق الصبية)، حيث سيتم تخصيصها لإقامة منتزهات مفتوحة وعامة، وذلك بهدف المحافظة على البيئة وتثبيت التربة مع المحافظة على الأراضي المخصصة للشاليهات والاستراحات مسبقا.

والمكونات المقترحة هي كالتالي:

٭ حدائق عامة للتنزه تشتمل على اماكن مخصصة للشواء واستراحات للعائلات وألعاب أطفال مجانية.

٭ بلازا تجارية مفتوحة ذات ممرات مشاة خارجية تشتمل على محلات ومطاعم ومقاه من طابق واحد.

٭ نوافير وبحيرات وممرات مائية اصطناعية.

٭ ساحات ركوب الخيل والجمال.

٭ مسرح مكشوف للعروض السينمائية والموسيقية والمسابقات.

٭ منصة هليكوبتر للطوارئ الطبية ومركز صحي.

٭ مركز أمني.

٭ صالة متعددة الأغراض.

مارينا بحرية تشتمل على: تاكسي مائي لنقل الرواد من وإلى المناطق السياحية المستقبلية المجاورة، وسفن خشبية سياحية وأسكلة بحرية للصيد (بعد الموافقة على الدراسات البيئية من الجهات المعنية).

- ممرات القطار الكهربائي لنقل الرواد بين مرافق المنطقة المختلفة.

- محطة حافلات لنقل الرواد الى منطقة المنتجعات.

- مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار.

ثانيا: منطقة المنتجات (Zone B):

وهي المنطقة الواقعة بين محمية الشيخ صباح الأحمد وطريق الشيخ سعد العبدالله (طريق الصبية) وتخصص لإقامة منتجعات سياحية ترفيهية متكاملة ذات طراز عالمي، وتشتمل على المكونات التالية:

- منتجعات عالمية وسلسلة فنادق راقية.

- مجمعات أحواض سباحة بأحجام مختلفة وألعاب مائية وعروض الدلفين.

- مجمع أنشطة رياضية متنوعة.

- شلالات ونوافير صناعية استغلالا لطبيعة أرض الموقع المنحدرة.

- تلفريك لمشاهدة مرتفعات جال الزور الطبيعية.

- مجمع قاعات سينما.

- مجمعات سكن العمالة الخاصة بالمشروع.

- ممرات القطار الكهربائي لنقل الرواد بين مرافق المنطقة المختلفة.

- محطة حافلات لنقل الرواد الى المنطقة الساحلية.

مبنى مواقف سيارات متعدد الادوار بحدود الموقع.

4 - أهداف المشروع (كمية، نوعية):

أ - أهداف المشروع الكمية:

٭ زيادة المرافق السياحية.

٭ زيادة معدلات نمو القطاع التجاري والسياحي.

٭ زيادة مناطق اجتذاب السياح.

٭ زيادة فرص عمل العمالة الوطنية.

ب - أهداف المشروع النوعية:

٭ تطوير منطقة الساحل الشمالي للدولة.

٭ تقديم خدمات سياحية وترفيهية.

٭ دفع عجلة الاقتصاد.

٭ تشجيع القطاع الخاص والاستثمار بالدولة.

٭ تشجيع مساهمة القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع الدولة.

11 - الأثر التنموي المتوقع من المشروع: ما الاثر الاقتصادي/ الاجتماعي......

٭ تشجيع الاستثمارات في الانشطة السياحية.

٭ تنشيط دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في مشاريع التنمية.

٭ تحسين مستوى الخدمات السياحية داخل الدولة.

٭ توفير الخدمات الترفيهية والترويحية للمواطنين والمقيمين خاصة للمنطقة الغربية والشمالية للبلاد.

كما يوفر المشروع فرصة عمل: كويتي 60%، غير كويتي 40%.