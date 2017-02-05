إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية أن فرع بلدية حولي قامت بتكثيف حملات الرقابة على آلية عمل شركات النظافة والتي أسفرت عن رفع 174 سيارة واستبدال 1100 حاوية.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق د.سعد الجلاوي أن الإدارة قد قامت بتكثيف الرقابة على آلية عمل شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية بهدف الارتقاء بمستوى النظافة حتى الوصول إلى مستوى النظافة المطلوب.

وأضاف الجلاوى أن مراقبة النظافة العامة قد قامت بحملة مكثفة لتنظيف الساحات والطرق الرئيسية والفرعية ورفع السكراب والسيارات المهملة والمعروضة للبيع، لافتا إلى انه تم تقسيم النوبات إلى فريقين، حيث قام الفريق الأول بحملة ميدانية لمتابعة عقد نظافة (ن16) الذي يشمل منطقة حولي وميدان حولي والشعب والجابرية، وقد شارك بالحملة 150 عاملا و10 نسافات و10 كناسات و6 جرافات و12 لوري.

وأما بخصوص الفريق الثاني، فقام بحملة لمتابعة عقد (ن19) الذي يشمل منطقة بيان وسلوى ومشرف والسالمية وقد شارك بالحملة 180 عاملا و10 لوريات و10 كناسات و11 نسافا.

وبين الجلاوي أن الحملتين قد أسفرتا عن رفع 174 سيارة مهملة و21 دربا من الأنقاض واستبدال 1100 حاوية تالفة وإضافة 240 حاوية إلى جانب تنظيف الساحات والطرق الرئيسية والفرعية ورفع السكراب والأشجار.

ودعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين بعدم التردد بالتواصل عبر حساب التواصل الاجتماعي للبلدية (‪kuwmun‬@) أو الاتصال بالخط الساخن (‪1844448‬) في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة تتعلق بالعمل البلدي.