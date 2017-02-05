إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أكد رئيس لجنة متابعة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي م.علي الموسى العمل مع الحكومة في مشروعها رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة» من خلال توفير الأراضي اللازمة لإنجاح هذا المشروع.

وقال الموسى في تصريح صحافي ان المجلس البلدي يعمل بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية على دفع عجلة التنمية من خلال دراسة جميع المشاريع الواردة اليه سواء من القطاع الخاص او الجهات الحكومية عبر توفير احتياجاتها او تسهيل اجراءاتها، مؤكدا حرص المجلس على عدم تعطيل المعاملات في لجانه المختلفة.

واضاف الموسى ان مرحلة البناء والتقدم تحتاج الى تضافر الجهود ومشروع الحكومة الجديدة هدفه الدفع بالتنمية وإعادة الريادة للكويت في جميع المجالات سواء الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية وغيرها والتي تعطي للمستثمر الاجنبي الدافع الحقيقي للاستثمار وخصوصا اذا كانت الانظمة والقوانين تسهل الاجراءات.

واثنى الموسى على خطوة الجهاز التنفيذي في البلدية وعلى رأسها المدير العام م.أحمد المنفوحي في العمل على اصدار التراخيص الكترونيا سواء من خلال قيام المكتب الهندسي بإدخال البيانات الخاصة بإصدار تراخيص البناء والتي لن تزيد المدة على اصدارها 3 أيام بدلا مما هو حاصل حاليا او استخراج بعض المعاملات في نفس اللحظة.