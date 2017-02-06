إعداد: بداح العنزي

قام فريق النظافة في بلدية الأحمدي برئاسة فيحان المطيري برفع السيارات المهملة في منطقة الفحيحيل.

وتأتي هذه الحملة التي يقوم بها فريق من إدارة النظافة في بلدية الأحمدي بعد انتهاء فترة الانذار القانونية، حيث يتم وضع ملصق على السيارات المهملة لفترة معينة، وبعد ذلك يتم رفعها من قبل البلدية في حالة عدم استجابة أصحابها.

من جانب آخر، قام الفريق بتنظيف أحد المواقع بعد شكوى من وجود أنقاض ومخلفات بالقرب من أحد المجمعات في منطقة العقيلة، حيث باشرت سيارات النظافة عملية تنظيف الموقع من تلك المخلفات.