نفذت مراكز الاغذية والأسواق في مركز الري ومركز المباركية ومركز الوجهة البحرية ومركــز شـبرة الشويخ التابعة لمراقبة الاغذية والأسواق بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة عدة حملات ميدانية على مناطق الري والقبلة والمباركية وشرق وبنيد القار والشويخ، وشملت حملة تفتيش على المطاعم والاسواق المركزية والمحلات والمخازن، حيث أسفرت الحملات عن مصادرة وإتلاف 72 كغم من الاسماك بسوق المباركية الى جانب تحرير18 مخالفة.

وذكرت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري أن الحملات التفتيشية ستكون مستمرة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمي وبعده عبر مفتشو الادارة بهدف الحد من المخالفات والتصدي لمن تسول لهم نفسه التلاعب بصحة المستهلكين من أصحاب النفوس الضعيفة، مؤكدة على أن مفتشي البلدية حريصون على تطبيق القانون وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها.

وأضافت الكندري انه وخلال الحملات التفتيشية تمت مصادرة وإتلاف 72 كغم من الأسماك إلى جانب تحرير 18 مخالفة اشتملت على تداول مواد غذائية تالفة، تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية والعمل قبل الحصول على شهادة الصحية.

وذكر مراقب عام الاغذية والأسواق نصار بن لامي قيام مركز الري بحملة ميدانية على أسواق السلع الموسمية «الفقع» للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، وتبين من خلال الحملة ان أصحاب البسطات نفذوا كل الاشتراطات ولوائح البلدية.

وأشار بن لامي عن قيام النوبة ج بمركز المباركية بمصادرة وإتلاف 72 كغم من الاسماك الى جانب تحرير6 مخالفات اشتملت على تداول مواد غذائية، تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية، العمل قبل الحصول على شهادة صحية، موضحا ان النوبة ب بمركز الواجهة البحرية قامت بتنفيذ حملة تفتيشية أسفرت عن تحرير 5 مخالفات تمثلت في مخالفات تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة وتسيح لحوم مجمدة، لافتا الى أن مركز شبرة الشويخ نفذ حملة على المخازن للتأكد من التراخيص ومدى التزامها باللوائح وأنظمة البلدية حيث أسفرت الحملة عن تحرير 7 مخالفات.