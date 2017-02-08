بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ثلاث إدارات تابعة لفرع بلدية محافظة الجهراء تمثلت بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق وإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وإدارة السلامة بحملة مكثفة على مصانع الصليبية وقد أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر سلامة ومخالفة 60 سيارة اسمنت لعدم وجود اعلان على الآليات وإزالة أنقاض قدرت حمولتها بـ 12 دربا ووضع 10 ملصقات لسيارات مهملة، وتم تسوية الأراضي والساحات.

وأكد مدير بلدية محافظة الجهراء م.محمد العرادي ان الحملات جاءت بناء على تعليمات من مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وستكون مستمرة ومشددة من قبل الإدارات المعنية حتى يتم تنظيف المنطقة من انقاض المصانع ولن نتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء، موضحا ان الحملة شارك بها 40 عاملة نظافة و6 نسافات و3 جرافات.

وشارك بالحملة كل من مدير بلدية محافظة الجهراء م.محمد العرادي ومدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق فيصل العتيبي ومدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية محمد الشمري ومراقب الاعلانات والمحلات التجارية عبدالله الشمري ومجموعة من مفتشي إدارة السلامة.

ودعت إدارة العلاقات العامــة في البلديــة المواطنين والمقيمين الى الاتصــال بالخط المباشر 1844448 او عبر مواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@ في حال وجود اي شكوى تتعلق بالعمل البلدي، لافتة إلى انه سيتم التعامل مع شكاواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة البلدية.