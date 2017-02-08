بداح العنزي

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اجتمع محافظ الجهراء الفريق م.فهد الأمير محافظ الجهراء في ديوان القصر الأحمر صباح أمس مع ممثلي بلدية الكويت، حيث تخلل الاجتماع عرض لجميع المشاريع المستقبلية في محافظة الجهراء التي طرحت على مدير عام بلدية الكويت في اجتماع سابق، وعليه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة هذه المشاريع، حيث سيتكفل الفريق المشكل بالعمل على تذليل كل المعوقات وجميع متطلبات واحتياجات اقامة المشاريع المستقبلية بمحافظة الجهراء وذلك نظرا لأهمية هذه المشاريع والحاجة الماسة للمحافظة في توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين والمقيمين.

وقام المحافظ بطرح رؤى وطموحات المشاريع المستقبلية على أعضاء فريق عمل بلدية الكويت وهي بالنحو التالي: سوق الجهراء متعدد الأغراض ويهدف المشروع إلى إيجاد العديد من الأنشطة على غرار سوق المباركية، والواجهة البحرية في منطقة كاظمة ويهدف المشروع في تقديم خدمات سياحية بحرية متكاملة، سوق البضائع منخفض التكاليف ويهدف المشروع بيع المنتجات والبضائع منخفضة التكلفة، والنادي الرياضي النسائي ويهدف المشروع لتوفير ممشى مغطى لممارسة الرياضة في أماكن مغلقة ومكيفة، منتزه الجهراء ويهدف المشروع في توفير أماكن ترفيهية عامة لمنطقة سعد العبدالله.

وفي نهاية الاجتماع اعرب المحافظ عن شكره وتقديره لمدير عام بلدية الكويت على توصياته والى فريق العمل، مؤكدا استمرار العمل والعطاء بما يخدم الوطن والمواطن والمقيم، حضر الاجتماع مختارو مناطق المحافظة ومدير بلدية محافظة الجهراء.