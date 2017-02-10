كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية العاصمة عن إتلاف 110 كيلو غرامات من المواد الغذائية وتحرير عدد 44 مخالفة.

وأوضح رئيس قسم الإزالة بالتكليف أحمد المطيري عن قيام قسم إزالة المخالفات بحملة تفتيشية بمنطقة الشويخ الصناعية والواجهة البحرية حيث أسفرت عن إتلاف 110 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتم تحرير عدد 44 مخالفة تضمنت عدد 34 مخالفة اشتملت على إقامة إعلان قبل الحصول على موافقة البلدية، وعدم تجديد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط، واستغلال الساحات بدون ترخيص من قبل البلدية وأضاف وكذلك تحرير عدد 10 محاضر مخالفة الاشتراطات الصحية.

شارك بالحملة كل من رئيس النوبة (ب) علي مراد والمفتشين فهد المشعان، عيسى القطان، محمد الناصر، أحمد الرشيدي.

ودعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت جميع المواطنين والمقيمين بعدم التردد بالتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun أو الاتصال بالخط الساخن (1844448) في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة تخص العمل البلدي.