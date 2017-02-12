إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

تمكن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية من رفع ثلاث شباك صيد مهملة عالقة في القاع الجنوبي لجون الكويت قرب محمية جزيرة «أم النمل» زنتها طن واحد، إضافة إلى رفع خمسة أطنان من المخلفات الخشبية والبلاستيكية.



وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لـ «كونا» أمس إن هذه الشباك والمخلفات تشكل خطورة على الملاحة وتلوث البيئة البحرية، كما تؤدي إلى نفوق الكثير من الكائنات البحرية والأسماك والطيور.



وأضاف الفاضل أن الفريق حرص على رفع تلك المخلفات بهدف إنقاذ الكائنات العالقة فيها، خصوصا أن جون الكويت من المواقع المهمة لنمو الحياة الفطرية والملاحة البحرية حيث خصص الفريق أربعة قوارب كاملة التجهيزات لعمليات إنقاذ الجون ورفع المخلفات من شباك صيد ومخلفات بلاستيكية وحبال وإطارات وانتشال السفن المهملة والغارقة.

وأوضح أن عملية الانتشال تمت بالتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والإدارة العامة لخفر السواحل وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، إضافة إلى حملات التنظيف التطوعية الأسبوعية لسواحل الجون بتعاون المتطوعين من طلبة مدارس وغيرهم.

وأعرب عن أمله أن يلتزم الصيادون بالقوانين والتشريعات المنظمة للصيد حتى لا تتأثر البيئة البحرية بشكل سلبي، مؤكدا أن الصيد في جون الكويت ممنوع ويعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون.

وذكر الفاضل أن جون الكويت يعد من المناطق البيئية المهمة عالميا نظرا لأهميته للحياة الفطرية من أسماك وكائنات بحرية ونباتات، وقد جعلت الظروف الطبيعية والرسوبية للجون مميزات طبيعية ملائمة لتكاثر العديد من أنواع الأسماك والروبيان والطحالب وهي منطقة توالد وحواضن جعلته محمية طبيعية.

ونبه من مغبة اضطرب التوازن البيئي في تلك المنطقة الحيوية، ما يستوجب إعادة النظر في الأعمال التنموية المستقبلية هناك للحد من التأثيرات السلبية للأنشطة على الجون.