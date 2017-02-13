إعداد: بداح العنزي

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دعا مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي كل قطاعات وادارات البلدية الى عدم التأخر في مخاطبة ديوان المحاسبة حتى لا يتأخر تنفيذ المشاريع بعد موافقة لجنة اختيار البيوت الاستشارية.



وقال المنفوحي في تعميم إداري: بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وانتظاما لحسن سير العمل فيما يتعلق بملاحظات ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2016/2015 بشأن مخاطبة ديوان المحاسبة بعد صدور موافقة لجنة البيوت الاستشارية.



على كل قطاعات وإدارات البلدية - كل فيما يخصه - مراعاة عدم التأخر في مخاطبة ديوان المحاسبة بعد الحصول على موافقة لجنة اختيار البيوت الاستشارية وذلك منعا للتأخر في تنفيذ وإنجاز مشاريع البلدية في الوقت المحدد وبما لا يضر الصالح العام.



على كل الجهات المعنية الالتزام بما جاء بهذا التعميم تفاديا للمسؤولية التأديبية المترتبة على مخالفته، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.