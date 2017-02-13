إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق فريق الطوارئ بفرع بلدية الفروانية العديد من الإنجازات خلال 2016 الماضي من قبل النوبات الثلاث أ وب وج والتي شملت التفتيش على المحلات والأسواق المركزية وإزالة إعلانات والتعديات على أملاك الدولة، وقد تمت إزالة 3969 من التعديات على أملاك الدولة.

وقالت الادارة انه تم تكثيف الحملات التفتيشية خلال العام الماضي من قبل النوبات الثلاث بالفريق لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

من جانبه، أوضح رئيس فريق الطوارئ بالفروانية خالد الردعان أن الحملات الميدانية أسفرت عن تحرير 1218 مخالفة اشتملت على تحرير 402 مخالفة للائحة الأغذية وتحرير 554 مخالفة للائحة الإعلانات والمحلات، بالإضافة الى إتلاف 45 طنا من المواد الغذائية.