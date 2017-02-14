إعداد: بداح العنزي

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ازاحت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت الستار أمس عن تركيب إعلانات «الموبي» لحملتها الإعلامية الخاصة بالأعياد الوطنية، حيث تضمن الإعلان شعارا يحمل عبارة «الاحتفال - سلوك» لإيصال رسالة مباشرة للمواطنين والمقيمين بعدم التعدي على الآخرين والتراشق بالمياه وعدم رمي المخلفات إلى جانب احترام الجميع.

وبدوره أوضح مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عبد المحسن أبا الخيل أن الكويت تحتفل خلال شهر فبراير من كل عام بعدد من المناسبات الوطنية وهو يحمل بين طياته الفرحة العارمة للمواطنين والمقيمين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، لافتا إلى أنه يتم الاحتفال في هذا الشهر بذكرى عيد الاستقلال الـ 56 والذكرى الـ 26 ليوم التحرير.

وتابع أبا الخيل بأن البلدية قامت بعملية تركيب إعلانات الحملة بالمحافظات الست في شوارع وطرق وتقاطعات والتي يصل عددها الى 124 إعلان موبي، موضحا انه تم تركيب 22 إعلانا بمحافظة الفروانية و16 بمحافظة الجهراء فيما كان نصيب محافظة حولي 20 إعلانا.

ولفت إلى أنه تم تركيب 42 إعلانا بمحافظة العاصمة و9 بمحافظة مبارك الكبير، لافتا إلى أن إجمالي الإعلانات التي تم تركيبها بمحافظة الأحمدي بلغ 15 إعلانا.

وناشد أبا الخيل الجميع أثناء الاحتفالات بالأعياد الوطنية التقيد بأنظمة البلدية، ولاسيما النظافة والقضاء على كل ما يشوه المنظر العام والتلوث البصري.