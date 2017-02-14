إعداد: بداح العنزي
[email protected]
كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بالتعاون مع وزارة الداخلية بضبط مصنع للخمور بأحد المنازل في المحافظة.
وفي هذا السياق قال رئيس فريق الطوارئ ناصر الهـاجـري إنه ورد اتصال من قبـل وزارة الـداخلية بوجود ضبطيـة لمصنع خمور في أحـد المنـازل وطلـب المساندة مـن قبـل البلـدية لمصادرة الـخزانات ودرامات تستخدم للتصنيع وبذلك قام فريق الطـوارئ بفـرع بلـدية مبارك الكبير بالـتعاون مع قائد منطقـة مبـارك الكبير العقيد فيصـل الـقبندي بالمصادرة، وشـارك فـي الــضبطية كل من رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري ومشرف النوبة فهد عواد ومرزوق العازمي وفهد زياد وسعود العجران.