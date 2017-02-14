إعداد: بداح العنزي

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اقرت البلدية طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارين لخطوط المياه على طريق الصليبية - كبد، وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي:

٭ تقدمت وزارة الكهرباء والماء لتخصيص مسارين جديدين لخطوط المياه العذبة بقطر 1200مم بطول 40كم تقريبا وعرض احداهما 5م والآخر 10م لتغذية المستهلكين على جانبي الطريق الصليبية - كبد من النقطة 1 على طريق الدائري السادس الى النقطة 2 عند طريق الاقليمي وسيتم استخدام المسار المطلوب تخصيصه لانشاء خط المياه العذبة المشار اليه اعلاه وأي خطوط مستقبلية وانه تمت دراسة وتحديد المسارات المطلوب تخصيصها بالاحداثيات بالتنسيق مع جهات الخدمات ومستشاري وزارة الاشغال العامة للعقود الاستشارية بالطريق الاقليمي وطريق الدائري السابع، حيث انه تم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها وتم اخذ موافقتها وموافقتها بشروط حسب ردودها المرفقة.

٭ تمت مخاطبة ادارة المخطط الهيكلي لاخذ الرأي النهائي بخطوط المسارات المذكورة اعلاه وهل تتعارض مع اي مشاريع جار دراستها من قبلهم وذلك حسب المخطط الهيكلي للكويت حتى يتسنى لنا دراسة تخصيص تلك المسارات المقترحة من قبل وزارة الكهرباء والماء حسب النظم المتبعة.

٭ افادت بأن المسارين المطلوب تخصيصهما قد تمت الموافقة عليهما من وزارة الاشغال العامة وهما يقعان على جانبي الطريق المذكور وضمن حرم الطريق كما انه لا يوجد لدينا اي مشاريع تتعارض معهما، علما ان وزارة الاشغال العامة هي الجهة المسؤولة عن المشاريع الاتفاقية «أ هـ/ ط/ 2016» دراسة وتصميم والاشراف على انشاء وصيانة اعمال تطوير طريق الصليبية - كبد.

كما تم التنسيق مع المشاريع التنظيمية لمحافظة الجهراء والتي افادت بموجب مذكرتها المتضمنة بان المسارات المذكورة لا تتعارض مع أي مواقع تم تخصيصها.

الرأي الفني

لا مانع من الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارين جديدين لخطوط المياه العذبة بقطر 1200مم بطول 40 كم تقريبا وعرض احداهما 5م والآخر 10م لتغذية المستهلكين على جانبي طريق الصليبية - كبد مع النقطة 1 على طريق الدائري السادس الى النقطة 2 على طريق الاقليمي.

الاشتراطات الخاصة

٭ الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بتاريخ 1/9/2015م.

٭ تخويل الادارة بزحزحة المسار في حالة تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة.