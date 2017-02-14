إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل حملات الإزالة التي ينفذها فريق طوارئ بفرع بلدية محافظة بالعاصمة على مناطق المحافظة حيث نفذ حملة على محاصير الأغنام بمنطقة الري بالتعاون مع مراقبة النظافة العامة والتي أسفرت عن رفع وإزالة 26 محصارا.

بدوره، بين رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي خلال تصريح صحافي له عن قيام الفريق بشن حملة على منطقة الري لإزالة المحاصير المخالفة للقوانين واستغلال الساحات العامة دون ترخيص من البلدية وغيرها من السلبيات والتجاوزات والتي تنتشر في العطل والاجازات الرسمية والتي يتطلب منا التصدي لها بكل حزم من خلال تطبيق القانون.

وأكد العنزي ان الحملة التي انطلقت في تمام السابعة صباحا واستمرت حتى صلاة المغرب بالتعاون مع النوبة «ب» بمركز الشويخ والري التابعة لمراقبة النظافة والتي أسفرت عن رفع وإزالة 26 محصارا منها 11 محصارا قرب محول الكهرباء بناء على شكوى مقدمة من وزارة الكهرباء والماء و15 متفرقة بمنطقة سوق الماشية.

وتطرق إلى أنه تم رفع وإزالة 210 اعلانات تجارية مخالفة تضمنت 60 اعلانا بحجم كبير و150 اعلانا بحجم صغير والتي قام أصحابها بإقامتها في مداخل ومخارج المناطق وبمواقف الجمعيات التعاونية وقرب الاشارات الضوئية، مؤكدا أن البعض الآخر قام بوضع الاعلانات المخالفة على اللوحات الارشادية ودليل القطع في المناطق التي تسبب في تشويه تلك اللوحات وتلفها.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت ايضا الكشف على أحد عقارات السكن الخاص وتبين من الكشف ان صاحب العقار مخالف للائحة البناء 2009/206 وذلك لتأجيره أكثر من سبع عوائل.

شارك في الحملة رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي ومشرف النوبة أ.يوسف جرخي ومفتش بناء أحمد أبورحمة ومن مراقبة النظافة مشرف النوبة «ب» بالشويخ والري مشعل العنزي والمفتش خلف المطيري.

من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 1844448 أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.