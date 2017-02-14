إعداد: بداح العنزي

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حث اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الجهات الحكومية الى الاقتداء ببلدية الكويت والاشراع بعملية الربط الإلكتروني وإصدار الرخص وإتمام المعاملات عبر شبكة الانترنت، لافتا الى اصدار عدد من المكاتب الهندسية لرخص بناء للسكن الخاص بعد أن أطلقت البلدية عملياتها الإلكترونية في محافظة مبارك الكبير.

وقال رئيس الاتحاد م.بدر السلمان: نهنئ أنفسنا وبلدية الكويت على نجاح اطلاق اصدار رخص البناء إلكترونيا في محافظة مبارك الكبير حيث قام عدد من المكاتب بإصدار رخص البناء خلال أقل من يومين وبعضها في نفس اليوم، لافتا الى أن هذه الخطوة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وليس في الكويت فقط وقد تكون الأسرع على مستوى العالم، حتى أن تعهد الاشراف يصدر في اليوم الذي يصدر فيه الترخيص بينما كان يستغرق نحو الشهر في السابق، كما أنه تتم أرشفة المشروع الكترونيا ويتم تزويد المكتب الهندسي أو المالك بنسخة غير ورقية soft copy، وهذا كله يحد من الفساد المستشري في الكثير من مواقع العمل.

ودعا السلمان كلا من الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري ووزير الكهرباء والماء ووزير النفط عصام المرزوق ووزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع الى استكمال عمليات الربط الإلكتروني في وزاراتهم ودعم هذه الخطوة وتقدير الجهاز التنفيذي في البلدية بقيادة المدير العام م.أحمد المنفوحي، لافتا الى أنه ومن محاسن الصدف أنه قد تمت أول عملية ربط وانجاز ترخيص بناء ببلدية في محافظة حولي دون الربط بالإدارات الأخرى كانت ابان تولي المنفوحي لإدارة بلدية هذه المحافظة.

وأضاف أن هذه الخطوة الموفقة تستلزم منا متابعة حثيثة لإتمام اصدار التراخيص عبر المكاتب الهندسية والطريقة الآلية للمباني التجارية والاستثمارية والصناعية وغيرها، مؤكدا أن الاتحاد على استعداد للتعاون مع كافة الجهات والاستمرار في دورات تأهيل وتدريب المهندسين في المكاتب والدور الاستشارية التي انطلقت منذ نحو اسبوعين بعدد من الدورات التدريبية التي استفاد منها عشرات المهندسين والمهندسات.